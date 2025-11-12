Slušaj vest

Legenda srpskog glumišta Jelica Sretenović ne govori često o svom privatnom životu, ali njena ljubavna priča sa Mišom Sretenović i dan danas se prepričava.

Naime, glumica je sa 19 godina sudbonosno da izgovorila Miši a, kako je svojevremeno ispričala, ljubav njenog života bio je školski drug njene tetke i poznavala ga je od malih nogu.

- On je dolazio po tetku da idu u školu zajedno i praktično me je gledao kako rastem. Kada su oni imali 16 godina ja sam imala pet, odnosno, kada su pošli na fakultet, ja sam bila đak prvak. Iako smo se znali od ranije, naš susret posle svih tih godina je bio ljubav na prvi pogled. Zabavljali smo se godinu dana. Miša je bio ozbiljan čovek, radio je u Skupštini grada i, normalno, izlazio po restoranima. Kad ja poželim da idem u diskoteku i on je išao sa mnom. Izludujem se, izđuskam, a on sedi i čeka i ponekad se samo prekrsti. Miša je bio sjajan - ispričala je glumica koja je na trećoj godini fakuleta zatrudnela, a devet meseci kasnije rodila ćerku Anu.

- Ana se rodila u aprilu, a u maju je bio ispit iz glume sa treće godine. To je bio ozbiljan i obiman ispit. Izašla sam, naravno, da polažem i dobila devetku, onako iz porodilišta! Sve se može - rekla je Jelica tada koja je 11 godina kasnije dobila i ćerku Olju.

Nažalost, njihova ljubavna priča završena je Mišinom smrću usled srčanih problema, a glumica je ostala udovica u 45. godini.

Podsetimo, Jelicu Sretenović publika je zavolela kao Koviljku Koku u seriji “Bolji život”, usled čega su usledile uloge u filmovima “Nacionalna klasa”, “Varljivo leto ’68”, “Tesna koža”, “Policajac sa Petlovog Brda”, “Biće bolje”, “Zona Zamfirova”, “Ljubav, navika, panika”, “Ranjeni orao”, “Nepobedivo srce”, “Istine i laži”. Potom smo je gledali u popularnoj humorističkoj i porodičnoj seriji “Tate”, gde je glumila majku jednog od glavnih junaka, kao i mnogim drugim.

