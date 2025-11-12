Slušaj vest

Glumica i voditeljka koju dobro poznaju i Srbija, i Italija, i Holivud, Nina Seničar, obeležila je juče 40. rođendan. Već tri godine udata je za poznatog američkog glumca Džeja Elisa, a pre te ljubavne priče o kojoj su svi pričali, imala je vezu koja je svojevremeno punila naslovne strane širom Evrope.

Počeci u Novom Sadu i rani uspesi

Nina je rođena i odrasla u Novom Sadu, gde je još kao tinejdžerka otkrila svoju ljubav prema sceni. Sa 14 godina počela je da glumi u školskom dramskom klubu, a paralelno s tim bavila se sportom. Ubrzo je postala državna šampionka u preponskom jahanju i članica reprezentacije Srbije.

U galeriji pogledajte fotografije Nine Seničar sa suprugom:

1/8 Vidi galeriju Nina Seničar sa suprugom Foto: AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia, Printscreen/Instagram, Amy Sussman / Getty images / Profimedia

Sa 18 godina dobila je punu stipendiju za studije na prestižnom Univerzitetu Bokoni u Milanu. Tamo je završila master iz međunarodne ekonomije i menadžmenta u oblasti umetnosti, kulture, medija i zabave. U Italiji je započela karijeru modela, glumice i voditeljke, a po dolasku u Sjedinjene Države nastavila je da se usavršava kod poznate dramske učiteljice Suzan Betson.

Pored umetničkog rada, Nina je aktivna i na humanitarnom planu – članica je organizacije Pangea Onlus, koja pruža podršku ženama žrtvama nasilja širom sveta.

Ljubavna epizoda koja je uzdrmala javnost

Tokom studija u Italiji, Nina je uplovila u romansu s jednim od najpoznatijih italijanskih muzičara – Erosom Ramacotijem. Njihov odnos izazvao je ogromnu pažnju medija, a pisalo se i da je zbog nje Eros održao koncert u njenom rodnom Novom Sadu.

Seničar je o tome kasnije kratko prokomentarisala:

Eros Ramacoti Foto: Damir Dervišagić

"Niko neće saznati da li je zbog mene održao koncert u Novom Sadu. Dogovorili smo se da ne pričamo o tome. Bilo nam je lepo dok smo bili zajedno. I dalje smo u kontaktu, čujemo se s vremena na vreme. Obavezno me pozove da mi čestita rođendan. Ja sam rođena 11. novembra, on 28. oktobra. Oboje smo Škorpije. Mogu sve najlepše da kažem o njemu. Divan je, pažljiv i tolerantan, potpuna suprotnost stereotipima koje prate velike muzičke zvezde. Ne želim da budem poznata samo kao bivša devojka Erosa Ramacotija. Posedujem dovoljno kvaliteta i dovoljno sam ambiciozna da bih bila poznata kao Nina Seničar, a ne kao nečija devojka," kazala je Nina svojevremeno za Gloriju.

Ramacoti, koji iza sebe ima dva braka i troje dece, i danas se ubraja među najveće zvezde italijanske muzičke scene.

Američki san i velika ljubav

Preseljenje u SAD označilo je novu fazu u Nininom životu. Tamo je upoznala glumca Džeja Elisa, poznatog po ulogama u serijama The Game i Insecure, kao i filmovima Escape Room i Top Gun: Maverick. Njihova veza započela je pre više od pet godina, a Džej ju je zaprosio tokom romantičnog zalaska sunca na Baliju u januaru 2019. godine.

Nina Seničar proslavila sinu prvi rođendan Foto: Printscreen/Instagram/ninasenicar

"Oduvek smo znali da se venčamo u Italiji jer je odlazak tamo bilo prvo zajedničko putovanje", ispričala je Nina za Vogue.

Njih dvoje su putovali po Toskani tražeći savršeno mesto za venčanje i nakon obilaska petnaest lokacija odlučili se za vilu Mangiacane, okruženu vinogradima i maslinjacima. Zbog pandemije su morali da pomeraju datum venčanja, ali su se konačno zakleli na večnu ljubav 2021. godine. Nina je tada zablistala u raskošnoj venčanici modne kuće Dolce & Gabbana.

Porodica, Holivud i život u Los Anđelesu

Nina i Džej danas žive u luksuznoj vili u Los Anđelesu, procenjenoj na 4,5 miliona dolara. Imaju dvoje dece – ćerku Noru Grejs i sina Nou Greja. Početkom ove godine njihova kuća nakratko je bila ugrožena zbog požara koji je zahvatio delove grada, pa su morali privremeno da se evakuišu.

Elis, koji je odrastao u vojnoj porodici i često menjao škole, završio je univerzitet u Oregonu i pre glumačke karijere radio u PR industriji. U više navrata je posećivao Srbiju – mediji su ga 2023. godine zabeležili kako uživa u noćnom životu Beograda.

Žena koja je spojila tri sveta

Nina Seničar, Oskar 2025 Foto: Neilson Barnard / Getty images / Profimedia

Od novosadskog dramskog kluba, preko modnih pista Milana, do crvenih tepiha u Los Anđelesu – Nina Seničar je pokazala da se talentom, trudom i harizmom može osvojiti ceo svet. Danas, na svoj 40. rođendan, iza sebe ima bogatu karijeru, srećnu porodicu i život koji spaja sve ono što voli – umetnost, humanost i ljubav.

Pogledajte video: Nina Seničar priprema doručak