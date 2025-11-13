Slušaj vest

Takmičenje za Mis Univerzuma dobilo je nov skandal. Nakon vesti da Srbiju na prestižnom takmičenju predstavlja Mongolka Jelena, u centar pažnje su dospele predstavnice Izraela i Palestine.

Misica iz Izraela Melani Širaz izazvala je izuzetno oštre reakcije nakon što je objavljen snimak sa bine Mis Univerzuma. Na tom videu prikazano je kako je odreagovala kada je na sceni ugledala predstavnicu Palestine Nadin Ajub. Njen pogled upućen ka Palestinki ocenjen je kao očigledan gest neprijateljstva.

"Devojko, nije ti ovo rat"

Komentari pored videa su se rasplamsali, pa se moglo pročitati da je Izrealka "progutala pogledom Palestinku", ali i "Kakva mržnja".

Kontroverza se rasplamsala na društvenim mrežama, a komentatori su optužili Mis Izraela da je izgledala "ljubomorno" i "ljuto" što stoji iza Mis Palestine. Ostali su sakrkastično poručili da se Melani "ponašala kao da je u ratu", ali i da joj "pobeda obećana pre 3.000 godina".

"Devojko, nije ti ovo rat već izbor za Mis Univerzuma", zameraju joj. Skandal je pojačan istorijskim kontekstom izbora, jer ove godine Palestina prvi put ima svoju predstavnicu.

