Slušaj vest

Eva Ras je za potrebe filma "Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT" pristala da potpuno obnažena stane ispred kamere i takva se pokaže javnosti, kada je malo ko to smeo. To se dogodilo početkom šezdesetih godina, u vreme kada su takve scene bile gotovo nezamislive na domaćem filmu.

Pomenuta scena je bila prekretnica, ne samo za njenu karijeru već i za tadašnji jugoslovenski film.

Ovde je prikazano nago telo žene, ali na način koji nije skandalozan i vulgaran, već umetnički. O tim kadrovima pisali su i svetski mediji, a jednom prilikom je i Eva govorila o tome šta joj je ova uloga donela.

Eva Ras u filmu "Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT" Foto: Printscreen/Youtube/lollady

"Kako bih se pokajala kad je taj film zadivio planetu Zemlju. Moj lik u filmu "Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT" je "Njujork tajms" opisao rečima: "Nova zvezda ukazala se na istoku, njeno ime je čistota erotika, Eva Ras je simbol jedinstvene lepote savremene evropske žene!" Stekla sam popularnost i van granica tadašnje Jugoslavije. Taj film ne prestaje da živi i svugde su me prepoznavali po sceni u kojoj naga ležim, a crna mačka skače na krevet i ugnezdi se na mojoj zadnjici pa se umiva i prede", rekla je Eva za "Blic" pre nekoliko godina i dodala:

"Nije bilo nikakvog simuliranja se*sa, bila je to žena koja je umela da razvlači pitu, da pravi čudesne, ogromne balone od sapunice, da pere veš i, kako je Bogdan Tirnanićpisao, umela je da pređe ulicu. I sve što je radila bilo je istinito, pita se mogla jesti, veš je bio opran, bez obzira na to što bi neko pomislio da je to bila samo gluma jer ja oduvek smatram da je vrhunac glumačkog umeća da glumac živi pred kamerama, jer na taj način uloga oživi i izmišljeni likovi postanu stvarni".

1/4 Vidi galeriju Eva Ras u mladosti Foto: Printscreen/Youtube

Danas, više od pola veka kasnije, ta scena se smatra kulturnim i istorijskim momentom jugoslovenske kinematografije, a Eva Ras glumicom koja je srušila tabu i otvorila nova vrata domaćem filmu.

VIDEO: Eva Ras podelila anegdotu sa Zdravkom Šotrom: