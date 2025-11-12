Nemac koji predstavlja Srbiju na takmičenju Mister Univerzum progovorio srpski i ovo je neprijatno do bola
Izbor za Mis i Mistera Univerzuma ove godine izazvao je više pažnje nego ikad, i to ne zbog pobednika, već zbog porekla kandidata koji predstavljaju našu zemlju. Nakon što je Jelena Egorova, manekenka mongolskog porekla, izazvala burne reakcije jer tvrdi da ima srpske korene, u centru pažnje sada se našao Iv-Len Unser, Nemac koji se takmiči za titulu Mistera Srbije.
Unser je rođen u gradu Raštat u Nemačkoj, a iako se godinama bavi manekenstvom i sarađivao je sa poznatim svetskim brendovima, mnogima u Srbiji zasmetalo je što naš predstavnik dolazi iz inostranstva. I taman kada su se strasti smirile, pojavio se novi razlog za raspravu – njegov video na srpskom jeziku.
U snimku koji je podelio na društvenim mrežama, Iv-Len je pokušao da se emotivno obrati naciji i da izrazi zahvalnost što nosi lentu Srbije. Ipak, reakcije nisu bile onakve kakvima se nadao.
„Možda nisam rođen u Srbiji, ali koreni se ne mogu sakriti. Ponosan sam na svoje poreklo i zahvalan što imam priliku da predstavljam zemlju svojih predaka. Uvek sa poštovanjem, ponosom i srcem. Hvala, Srbija“, rekao je Unser, uz izražen akcenat koji je mnoge podsetio na govor veštačke inteligencije.
Komentari su se odmah nizali, a većina gledalaca priznala je da im je video bio neprijatan za slušanje:
- „Zvuči kao da priča robot.“
- „Kao da je prvi put progovorio srpski.“
- „Eh, da te čuju ti preci o kojima govoriš.“
Bilo je i onih koji su pokušali da ga odbrane i podrže njegovu nameru:
- „Ništa bez korena – sve opstaje što koren ima!“
- „Nije važno gde si rođen, važno je gde ti je srce.“
Unser iza sebe imazavidnu modnu karijeru – radio je sa renomiranim svetskim brendovima i nastupao na Nedeljama mode u Njujorku i Los Anđelesu. Javnost ga takođe pamti i po učešću u nemačkom rijaliti programu „Krtica“, gde je stigao do samog finala.
