Monika iz "Prijatelja" robovala plastičnim operacijama: Promenila lični opis, pa rešila da okrene drugi list
Kortni Koks (61), američka glumica, producentkinja i rediteljka, već decenijama ima posebno mesto u Holivudu. Najpoznatija je po ulozi Monike Geler u kultnoj seriji "Prijatelji", kojom je svojom kombinacijom komičnog talenta, šarma i perfekcionizma postala jedno od najvoljenijih televizijskih lica devedesetih godina.
Osim uspešne karijere, Kortni je često bila u centru pažnje i zbog estetskih zahvata kojima je, kako je kasnije priznala, pokušala da zaustavi vreme.
Početak karijere
Rođena 15. juna 1964. godine u Birmingemu, u saveznoj državi Alabama (SAD), Kortni Koks karijeru je započela kao model, a zatim se pojavila u nekoliko muzičkih spotova i manjih televizijskih uloga. Prvi veći uspeh doživela je 1984. godine, kada ju je Brus Springstin odabrao za svoj legendarni spot "Dancing in the Dark", u kojem je poziva na scenu pred hiljadama fanova.
Uspon do slave – "Prijatelji"
Pravu slavu donela joj je uloga Monike Geler u seriji "Prijatelji", koja se emitovala od 1994. do 2004. godine. Njena glumačka hemija sa kolegama Dženifer Aniston, Lisom Kudrou, Metom Leblanom, Metjuom Perijem i Dejvidom Švimerom učinila je seriju jednom od najuspešnijih u istoriji televizije.
Nakon "Prijatelja" nova poglavlja
Posle završetka serije, Kortni se uspešno prebacila u svet produkcije i preuzela glavne uloge u projektima poput "Cougar Town", za koji je dobila nominaciju za Zlatni globus.
Iako se nakon tog perioda povukla iz medija, poslednjih godina se ponovo aktivirala – glumila je u nastavku franšize "Vrisak" i u seriji "Shining Vale".
U galeriji pogledajte kako izgleda Kortni Koks nakon estetskih zahvata:
Privatni život i porodica
Kortni Koks bila je u braku sa glumcem Dejvidom Arketom, kojeg je upoznala na snimanju horor filma "Vrisak". Par se venčao 1999. godine, a 2004. dobili su ćerku Koko. Njihov brak bio je česta tema medija, a iako su se 2013. godine zvanično razveli, ostali su u prijateljskim odnosima i zajedno odgajaju svoju ćerku.
Nakon razvoda, Kortni je pronašla ljubav sa muzičarem Džonijem Mekdejdom, članom benda Snow Patrol. Par je imao nekoliko raskida i pomirenja, a iako su neko vreme bili vereni, trenutno održavaju stabilan, ali neformalni odnos. Često ističu da im fizička udaljenost (on živi u Ujedinjenom Kraljevstvu, a ona u Los Anđelesu) ne smeta jer su, kako kažu, "emocionalno uvek povezani".
Borba sa estetikom i prihvatanje sebe
Kortni Koks dugo je važila za simbol prirodne lepote Holivuda, ali je s godinama, pod pritiskom industrije i javnosti, počela da eksperimentiše sa estetskim tretmanima. U kasnijim intervjuima otvoreno je priznala da je otišla predaleko.
- Trudila sam se da ostanem što mlađa i išla sam na razne tretmane – filere, injekcije, sve što postoji. No, u jednom trenutku sam shvatila da više ne izgledam kao ja, iskreno je priznala glumica.
Godine 2017. odlučila je da ukloni sve filere i započne novo poglavlje, prihvativši proces starenja kao prirodan deo života.
Novo samopouzdanje i inspiracija drugima
Danas je Kortni Koks primer slavne žene koja je javno progovorila o opasnostima preterivanja sa estetskim zahvatima i o značaju samoprihvatanja.
- Sada se osećam bolje jer izgledam više kao osoba koja sam stvarno ja, rekla je u intervjuu za The Sunday Times.
Uprkos svim usponima i padovima, Kortni Koks i dalje ostaje jedno od najprepoznatljivijih i najvoljenijih lica američke televizije.
(Kurir.rs/Net.hr)
