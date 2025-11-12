Slušaj vest

Poznati južnokorejski glumac O Jong-su (O Yeong-Su), najpoznatiji po ulozi u hit seriji „Igra lignje“ (Squid Game), oslobođen je optužbi za seksualno uznemiravanje, potvrdio je sud u Južnoj Koreji.

Ovaj 81-godišnji glumac bio je optužen još 2022. godine, nakon što je žena podnela prijavu tvrdeći da ju je dva puta neprimereno dodirivao, uključujući zagrljaj i poljubac u obraz protiv njene volje.

Godinu dana kasnije, 2024., O Jong-su je proglašen krivim i osuđen na osam meseci zatvora uslovno, ali je ubrzo uložio žalbu.

Sud u gradu Suvon sada je poništio presudu, navodeći da je glumac prošao edukaciju o prevenciji seksualnog nasilja i da postoje ozbiljne sumnje u tačnost sećanja navodne žrtve, budući da se incident navodno dogodio još 2017. godine.

O Jong-su Foto: Netflix / Everett / Profimedia

Prema navodima tužilaštva, navodni napadi su se desili dok je glumac boravio u jednom ruralnom području zbog pozorišne predstave. Žena je prvu prijavu podnela 2021. godine, ali je slučaj ubrzo bio zatvoren. Na njen zahtev, istraga je kasnije ponovo otvorena.

U saopštenju Okružnog suda u Suvonu navodi se da „postoji sumnja“ da je O Jong-su zaista počinio delo.

„Postoji mogućnost da je sećanje žrtve izmenjeno tokom vremena, a kada postoji sumnja, optuženi mora imati koristi od te sumnje“, navodi se u obrazloženju presude.

Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Sud je, međutim, dodao da „nije isključeno da je glumac zaista počinio napad“, s obzirom na to da se ranije izvinio žrtvi.

Navodna žrtva ubrzo je reagovala na presudu, istakavši da odluka „ne može poništiti istinu niti izbrisati bol koji je pretrpela“.

„Bez obzira na današnju presudu, nastaviću da govorim istinu do kraja“, navela je u saopštenju koje je objavila organizacija za prava žena Womenlink.

Glumac je postao svetski poznat nakon uloge u Netflix hitu „Igra lignje“, u kojoj se učesnici takmiče u smrtonosnim verzijama dečjih igara.

