Princ Džordž i Kejt Midlton na Festivalu sećanja u Royal Albert Hallu, nose crvene makove u znak počasti palim vojnicima

Princ Džordž, najstariji sin princa Vilijama i Kejt Midlton, prvi put je zvanično učestvovao na Festivalu sećanja Kraljevske britanske legije, vodeći ga ponosno kroz svet kraljevskih dužnosti uz majku.

U Royal Albert Hallu, Kejt Midlton je zablistala u elegantnoj crnoj haljini dizajnerke Alessandre Rich sa belim čipkastim ovratnikom, dok je Džordž nosio tamno odelo. Oboje su na reveru imali crveni mak, simbol sećanja na pale vojnike. Majka nije krila osmeh dok je njen 12-godišnji sin ozbiljno pozdravljao uzvanike, pokazujući zrelost i prvu ozbiljnu javnu ulogu.

Princ Džordž i Kejt Midlton na Festivalu sećanja u Royal Albert Hallu, nose crvene makove u znak počasti palim vojnicima. Foto: Pool / i-Images / Eyevine / Profimedia

Ovaj prvi nastup mladog princa imao je dodatnu težinu jer se ove godine obeležava 80. godišnjica završetka Drugog svetskog rata. Događaj, koji odaje počast pripadnicima britanskih oružanih snaga, smatra se ključnim korakom u njegovom postepenom uvodu u javni život. Princ Vilijam bio je odsutan zbog povratka sa dodele nagrade u Brazilu, pa je pažnja medija i javnosti bila u potpunosti usmerena na dirljiv odnos majke i sina.

Princ Džordž i Kejt Midlton na Festivalu sećanja u Royal Albert Hallu, nose crvene makove u znak počasti palim vojnicima. Foto: Pool / i-Images / Eyevine / Profimedia

Pojavljivanje princa Džordža deo je pažljivo osmišljene strategije njegovih roditelja, koji žele da ga polako pripremaju za buduću kraljevsku ulogu, uz očuvanje što više detinjstva. Iako su događaju prisustvovali i kralj Čarls i kraljica Kamila, ovaj izlazak bio je posebno važan jer je istakao snažnu vezu između majke i sina, dok je Kejt nedavno ponovo preuzela kraljevske obaveze. Iako je Džordž već učestvovao na čajanci za veterane, ovo je bio njegov najznačajniji korak do sada u javnom predstavljanju.

Princ Džordž i Kejt Midlton na Festivalu sećanja u Royal Albert Hallu, nose crvene makove u znak počasti palim vojnicima. Foto: George Rogers / Sipa Press / Profimedia

Festival sećanja tek je uvod u niz komemorativnih događanja. Već danas kraljevsku porodicu očekuje služba kod spomenika Cenotaph, dok će u utorak Kejt Midlton samostalno posetiti Nacionalni memorijalni arboretum. Tradicija odavanja počasti prenosi se na novu generaciju, sa princem Džordžom kao najistaknutijim mladim predstavnikom porodice.

