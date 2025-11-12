Slušaj vest

Kim Kardašijan i njena majka Kris Džener izazvale su brojne komentare nakon što su sa svojih Instagram profila misteriozno uklonile fotografije na kojima su pozirale sa princem Harijem i Megan Markl. Sporne slike nastale su na raskošnoj proslavi 70. rođendana Kris Džener, održanoj proteklog vikenda, piše Page Six.

Fotografije nestale sa Instagrama

Kris Džener je prvobitno objavila seriju slika sa svoje glamurozne zabave, među kojima je bila i fotografija na kojoj pozira sa vojvodom i vojvotkinjom od Saseksa. Međutim, ta objava je ubrzo nestala sa njenog profila.

Slično je uradila i Kim Kardašijan, koja je podelila fotografiju na kojoj nasmejana pozira sa Megan Markl, ali je i tu objavu kasnije izbrisala.

Zabava puna zvezda

Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa pojavili su se na proslavi nakon što su prisustvovali humanitarnoj Baby2Baby gali u znak podrške svojoj prijateljici Sereni Vilijams. Rođendanska zabava održana je u luksuznoj vili Džefa Bezosa i Loren Sančez u Beverli Hilsu, vrednoj čak 175 miliona dolara.

Iako su pokušali da izbegnu fotografe, Hari i Megan su snimljeni kako se drže za ruke dok su pristizali na događaj.

Među brojnim slavnim gostima našli su se Opra Vinfri, Džej Zi i Bijonse, Bil Gejts, Paris Hilton, Tajler Peri, Siara i Mark Zakerberg.

Kritike iz kraljevske palate

Prema ekskluzivnim informacijama Page Sixa, prisustvo Harija i Megan na ovoj zabavi izazvalo je negodovanje u krugovima bliskim kraljevskoj porodici.

- Tako je neukusno. To zaista pokazuje koliko je Hari sada udaljen od ostatka porodice. Ti ljudi možda jesu zvezde u Americi, ali ta razmetljivost potpuno je suprotna onome što princ Vilijam pokušava da postigne sa svojim životom i monarhijom, izjavio je jedan izvor iz palate koji sarađuje sa kraljevskom porodicom.

