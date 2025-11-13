Slušaj vest

Kraljica Elizabeta II i princ Filip, vojvoda od Edinburga, bili su u braku od 1947. do njegove smrti 2021, a njihova priča često se opisuje kao jedna od najvećih bajki u britanskoj kraljevskoj porodici.

Filip, rođen kao jedini sin princa Endrua od Grčke i Danske i princeze Alis od Batenberga, odrekao se svoje prinčevske titule da bi se oženio Elizabetom i bio uz nju u svim teškim I srećnim trenucima njene vladavine, predstavljao Krunu na kraljevskim turnejama I brojnim državnim svečanostima.

Međutim, i njihov brak, u kojem je rođeno četvoro dece: Čarls, Ana, Endru i Edvard, bio je zajednica dvoje običnih ljudi i nije bio imun na ono sa čime se suočavaju mnogi parovi. Jedna od najmoćnijih žena 20. veka bila je varana, a ona je, kao i mnoge žene, okretala glavu.

Nijedna afera princa Filipa nikad nije potvrđena, a sekretar za štampu Bakingemske palate Diki Arbajter izjavio je jednom prilikom da se vojvoda divi lepim ženama, ali ne preduzima ništa.

Princ Filip i kraljica Elizabeta Foto: Profimedia

– On je uvek voleo da razgleda izloge, ali ne kupuje – tvrdio je.

Afere princa Filipa

Nema dokaza ni o jednoj vezi supruga kraljice Elizabete, ali je on tokom braka koji je trajao više od 70 godina povezivan s mnogim lepim ženama. Najpoznatija je njegova afera s gumicom Pet Kirkvud. Pozorišna zvezda iz 40-ih je osvajala publiku talentom i lepotom, a kritičar Kenet Tinan svojevremeno je nazvao Petine noge "osmim svetskim čudom".

Princ Filip i Pet su se u javnosti sreli najmanje sedam puta, a ona je uvek negirala da je njihov odnos romantične prirode. Toliko se pričalo o njihovoj vezi da je Kirkvudova molila Filipa i Bakingemsku palatu da odbace ove glasine i spasu joj imidž, ali oni to nikad nisu učinili. Međutim, utvrđeno je da postoje pisma koja su princ i glumica razmenjivali, a ona su u posedu Majkla Torntona.

On tvrdi da je Pet Kirkvud u jednom intervjuu rekla:

– Obično se ne očekuje od dame da brani svoju čast. To bi trebalo da uradi džentlmen. Bila bih srećnija i život bi mi bio lakši da je princ Filip, umesto što se pojavio nepozvan u mojoj garderobi, otišao kući svojoj trudnoj supruzi pomenute noći.

Pet je navodno ovaj trač uništio karijeru, a kasnije je pričala kako se sama "borila s morem punim ajkula".

Filip je, pored Pet Kirkvud, dovođen u vezu s TV zvezdom Kejti Bojl, pevačicom Helenom Korde, glumicom Merl Oberon, književnicom Dafne di Morije, kraljičinom rođakom princezom Aleksandrom... Izvesno vreme se pričalo i da je on prešao granicu s vojvotkinjom od Aberkorna, koja je priznala da sa suprugom kraljice Elizabete ima "strastveno prijateljstvo", uz komentar da ipak "nije otišla u krevet s njim". Na pitanje misli li da je on spavao s nekom od svojih prijateljica, rekla je:

– Sumnjam u to. Ne, sigurna sam da nije... Ali on je ljudsko biće... Ko zna?!

Kako je kraljica reagovala na tračeve o preljubama princa Filipa?

Sudeći po izvorima, kraljica Elizabeta je ćutke prihvatala afere svog muža.

- Vojvoda od Edinburga je imao afere... Romantične afere, i to više od jedne – napisala je kraljevska biografkinja Sara Bredford, autorka knjige "Elizabeta II: Njen život u naše vreme" . – On je vara i kraljica to prihvata. Mislim da ona veruje da su muškarci jednostavno takvi. Nikad nije bio od onih koji jure glumice. Njegov ukus je drugačiji. Žene koje želi su uvek mlađe od njega, obično prelepe i visokog aristokratskog porekla.

Venčanje kraljice Elizabete i princa Filipa Foto: Photoshot / Avalon / Profimedia

Jedino što je, činilo se, smetalo kraljici bilo je što se o prevarama njenog muža priča. Zato je u vreme kad su tračevi bili najglasniji poslala muža na kraljevsko putovanje po svetu brodom HMY Britannia. Za to vreme je otvorio Olimpijske igre u Melburnu 1956. i postao prvi član kraljevske porodice koji je plovio Antarktičkim polarnim krugom.

– Dvorjani su paničili jer su glasine o Filipovim aferama bile sve glasnije. One su negirane i nije bilo dokaza. Ali tračevi su bili uporni – rečeno je u dokumentarcu “Unutar Bakingemske palate” iz 2016. – Bila je neophodna akcija. Kraljicu su posavetovali 1956. da pošalje Filipa na dugo putovanje morem kako bi se klonio nevolja.

Kraljica Elizabeta, princ Filip Foto: PA / PA Images / Profimedia

Kad se vratio, od svoje prevarene žene dobio je nagradu.

Elizabeta II je 22. februara 1957. svom mužu dodelila titulu princa, nakon što je Parlament usvojio njeno “patentno pismo”. Od tada je mogao da predstavlja Krunu kao Njegovo Kraljevsko Visočanstvo princ Filip, vojvoda od Edinburga, a kraljica mu je vratila titulu s kojom je rođen, a koju je odbacio da bi se oženio njom.

Elizabeta nijednom nije pomenula glasine da je njen suprug imao ljubavnice, a čuvena je njena izjava da je Filip “njena snaga i utočište” u govoru koji je održala povodom 50-godišnjice od njihovog venčanja, 1997.

