Slušaj vest

Izgleda da i Megan Markl želi da postane milijarderka. U poslednje vreme sve se više govori o povezanosti vojvotkinje od Saseksa i osnivača Amazona, Džefa Bezosa, a stručnjaci za kraljevsku porodicu smatraju da njihov odnos nije slučajan. Prema njihovim rečima, Megan u Bezosu vidi potencijalnog saveznika u ostvarivanju svojih ambicija u svetu biznisa.

Zanimljivo je da su Megan i princ Hari proteklog vikenda prisustvovali rođendanskoj proslavi Kris Džener – održanoj upravo u vili Džefa Bezosa – i to neposredno nakon vesti da se vojvotkinja vraća glumi posle osam godina, a da film koji označava njen povratak producira Amazon.

Princ Hari i Megan Markl na 70. rođendanu Kris Džener Foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Bezosov uticaj u Holivudu

Prema rečima kraljevskog biografa Ričarda Ficvilijamsa, čije izjave prenosi Daily Mail, Bezos i njegov ogroman uticaj u Holivudu mogli bi biti idealni za Megan u trenutku kada završava svoju "glumačku penziju" i pokušava da promoviše svoj lifestyle brend "As Ever".

- Megan je bila oduševljena pozivom u holivudsku vilu osnivača Amazona i milijardera Džefa Bezosa u subotu. Očigledno želi podršku tajkuna poput Bezosa i cilja visoko, jer je on treći najbogatiji čovek na svetu, izjavio je Ficvilijams.

Proslava kod Bezosa

Četrdesetčetvorogodišnja vojvotkinja i njen suprug viđeni su na proslavi 70. rođendana Kris Džener, koja je održana u vili vrednoj 165 miliona dolara, vlasništvu Bezosa i njegove supruge Loren Sančez.

Loren Sančez i Džef Bezos u Sen Tropeu Foto: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Posebnu pažnju izazvalo je vreme njihovog pojavljivanja na zabavi, jer je upravo prethodne nedelje objavljeno da će se Megan pojaviti u novom filmu "Close Personal Friends", uz Lili Kolins i Bri Larson, u produkciji Amazon MGM Studios – kompanije koju je Bezos kupio 2022. godine za 8.5 milijardi dolara.

Povratak u glumu i ambicija da postane milijarderka

- Megan će glumiti samu sebe u Amazon MGM produkciji Close Personal Friends. Ta vest je iznenadila mnoge, naročito nakon što je napustila seriju Suits i navodno se povukla iz glume pre osam godina. Međutim, ovo bi moglo da otvori vrata Megan i Hariju ka narednoj dodeli Oskara, što bi značajno podiglo njihov društveni profil. Toliko često viđamo Megan da je lako zaboraviti koliko je ona zapravo nemilosrdno ambiciozna – navodno želi da postane milijarderka, rekao je Ficvilijams.

Netflix, Spotify i Bezosova moguća podrška

Iako Megan gaji velike nade, realnost je da je njen ugovor sa Netflixom, vredan oko 100 miliona dolara, nedavno smanjen na ugovor "prvog pogleda" za filmove i serije. Par je pokušao i saradnju sa Spotifyjem, ali je ona kratko trajala.

Tu bi, prema stručnjacima, Bezos mogao da odigra ključnu ulogu – otvarajući nova vrata vojvodi i vojvotkinji od Saseksa, kao i potencijalno podržavajući Meganin brend "As Ever", koji trenutno sarađuje i sa Netflixom.

- Postoje izveštaji da će Bezos podržati novi luksuzni brend donjeg rublja glumice Sidni Svini. Takva prilika mogla bi biti od ogromne koristi i Meganinim ambicijama da postane milijarderka i influenserka. Njen put bi bio mnogo lakši ako bi imala mecenu te veličine, dodao je Ficvilijams.

Ljubomora i izostanak sa Bezosovog venčanja

Spekuliše se da je specijalan tretman koji Bezos pruža Sidni Svini možda zasmetao Megan, naročito nakon što kraljevski par nije bio pozvan na trodnevno venčanje Loren Sančez i Džefa Bezosa u Veneciji ovog leta.

Prema izvorima Daily Maila, Megan i Hari su uklonjeni sa liste zvanica – što je, po svemu sudeći, dodatno pojačalo Meganinu želju da povrati naklonost i podršku jednog od najmoćnijih ljudi sveta.

Pogledajte video: Megan Markl igra pred porođaj