Američki i britanski mediji juče su javili da su holivudski glumac Timoti Šalame i rijaliti zvezda i poslovna žena Kajli Džener raskinuli posle više od dve godine veze, a ona je odmah to suptilno negirala.

Članica porodica Kardašijan-Džener odmah je "lajkovala" snimak koji je glumac objavio. U pitanju je trejler za Šalameov novi film "Marty Supreme", dramu koja će se uskoro naći u bioskopima, a fnaovi Kajli Džener ovo su shvatili kao njenu poruku da je u njihovoj vezi sve u redu.

1/6 Vidi galeriju Kajli Džener Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Printscreen/Instagram/Kylie

I izvori bliski paru odmah su za People potvrdili da je par i dalje zajedno, iako su juče mediji pisali da je glumac "šutnuo" starletu. Tim rečima.

S obzirom na to koliko su se brzo pojavili izvori spremni da hvale njihovu vezu, mnogi veruju da je u pitanju PR iza kog stoji Kris Džener, a oni, u svakom slučaju, kažu da o raskidu nema ni govora.

– Oni su odlično – kaže neimenovana osoba i dodaje da je Šalame radio u Evropi, ali da su se oni "trudili da se vide svakih nekoliko sedmica".

– On će dobiti nekoliko slobodnih dana za praznike, pa prave planove – ističe osoba bliska paru, misleći na predstojeći američki Dan zahvalnosti.

Izvor kaže i da je Timoti Šalame pričao o Kajli Džener stalno na setu filma "Marty Supreme" i da je ona nekoliko puta došla u Njujork kako bi ga posetila na snimanju, kao i da je doputovala u London dok je glumac radio na novom nastavku "Dine".

– Zaista su zaljubljeni – tvrdi anonimna osoba.

Kajli Džener i Timoti Šalame prave selfi Foto: Richard Harbaugh/AMPAS/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

Glasine o raskidu sve glasnije

Juče je nekoliko portala ekskluzivno objavilo da je više izvora potvrdilo da je došao kraj vezi Timotija Šalamea i Kajli Džener, nakon što on nije prisustvovao glamuroznoj proslavi 70. rođendana njene "mamadžerke" Kris Džener.

Daily Mail je pisao da je glumac raskinuo s Kajli i da to nije prvi put da se razilaze, ali da ga je ona "ubedila da se pomire".

– Ona je luda za njim, tako da bi to moglo ponovo da se dogodi – rekla je neimenovana osoba.

Drugi insajder kaže da su oni "skroz završili" i da su imali mnogo "problema u raju" jer on mnogo snima, a Dženerova ima osećaj da stalno mora da juri za Šalameom. Kako tvrdi osoba iz njihovog društva, navodno se Kajli trudi mnogo više da sačuva ovu vezu.

Još jedan znak da nije sve tako savršeno dao je sam Timoti Šalame u intervjuu koji je nedavno dao za Vogue, kada je na pitanje o slavnoj devojci odgovorio da ne želi da priča o Kajli Džener.

– I to kažem bez ikakvog straha. Jednostavno nemam šta da kažem – istakao je glumac, što su mnogi protumačili kao pokazatelj da im u vezi ne cvetaju ruže.

Kajli je navodno bila "užasno frustrirana" zbog takvog odgovora i zato što joj Šalame ne pokazuje privrženost jer ona "veruje da im je suđeno da ostanu zajedno zauvek".

– Bio bi kolosalan udarac za njen ego kada bi Timi odlučio da raskine uskoro – dodaje izvor. – Ali sudeći po tome kako se on ponaša kad ona nije u blizini, to deluje kao nešto vrlo moguće.

VIDEO: Kajli Džener se uplašila same sebe: