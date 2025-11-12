Slušaj vest

Princ Vilijam opisao je kako su on i princeza od Velsa odlučili da razgovaraju sa svojom decom o teškim periodima koje su prošli u poslednje dve godine, uključujući dijagnoze raka Ketrin i kralja Čarlsa.

"Odlučili smo da mnogo više razgovaramo sa decom. Uglavnom skrivati stvari od njih jednostavno ne funkcioniše. Svaka porodica ima svoje teškoće i izazove. Sve je vrlo individualno i zavisi od trenutka kako se nosite sa tim problemima," rekao je princ Vilijam u intervjuu u Brazilu.

"Objasnili smo im zašto se to dešava"

Princ je prošle nedelje prvi put posetio Latinsku Ameriku povodom pete dodele nagrade "Earthshot Prize", priznanja koje je sam osnovao i čiji je predsednik. Nagrada slavi ljude sa inovativnim idejama za rešavanje globalnih ekoloških problema, a pobednici u svakoj kategoriji dobijaju po milion funti za dalji razvoj svojih projekata.

U razgovoru za brazilske medije, princ Vilijam govorio je o tome kako su se on i Ketrin nosili sa teškim periodima.

"Ponekad imate osećaj da previše delite sa decom", rekao je Vilijam, otac princa Džordža (12), princeze Šarlot (10) i princa Luisa (7).

"Ali uglavnom, skrivati stvari od njih ne deluje, pa im pokušavamo objasniti kako se osećamo, zašto se to dešava, dati im drugačije poglede. To im pomaže da sagledaju širu sliku i budu opušteniji, umesto da budu anksiozni i misle ‘šta mi krijete?’. Ima mnogo više pitanja kada nema odgovora," dodao je.

"Već postaje napeto"

Princ Vilijam i Kejt Midlton u elegantnom izdanju Foto: Zak Hussein / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Uvek je to balans. Koliko reći? Šta reći? Kada reći? Ne postoji priručnik za roditeljstvo – jednostavno idete kako osećate," iskren je princ od Velsa.

Princeza od Velsa otkrila je u januaru da je u remisiji od raka, dok kralj Čarls i dalje prima terapiju. U intervjuu je princ Vilijam rekao i da deci još ne dozvoljavaju korišćenje mobilnih telefona.

"Jako je teško. Naša deca nemaju mobilne telefone, ali kad Džordž krene u srednju školu, možda će imati telefon sa ograničenim pristupom. Već postaje pomalo napeto, ali mislim da Džordž razume zašto. Objašnjavamo im zašto mislimo da to nije ispravno – problem je zapravo u pristupu internetu. Deca mogu da vide previše stvari koje ne bi trebalo," rekao je Vilijam i dodao da on ili Ketrin gotovo svakodnevno voze decu u školu, te se u šali nazvao "taksistom".

