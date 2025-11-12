Slušaj vest

Početkom godine, glumica Sidni Svini je snimila kampanju za American Eagle kojom su promovisane farmerke. Reklama je išla na dvostruko značenje reči koje imaju skoro isti izgovor „jeans/genes“ („farmerke“ i „geni“), što je izazvalo brojne negativne reakcije.

Mnogi su smatrali da poruka ima neprijatne i rasne konotacije, naročito kada dolazi od „plavokose bele žene“ koja govori o „dobrim genima“.

Sidni Svini u centru skandala zbog reklamiranja farmerki Foto: printscreen/youtube/ American Eagle

Prošle nedelje, Svini su u intervjuu za GQ zamolili da prokomentariše taj skandal i kritike koje su usledile. Njena rezervisana i, prema mišljenju mnogih, nadmena reakcija izazvala je dodatno negodovanje.

„Beli ljudi ne bi trebalo da se šale o genetskoj superiornosti, o tome se vodila rasprava. Pošto već govorimo o tome, želela bih da vam dam priliku da kažete nešto o toj situaciji“, rekla je novinarka.

Sidni je kratko odgovorila: „Mislim da kada budem imala nešto važno da kažem, ljudi će to čuti.“

Nakon ovog intervjua, mediji su preneli da Zendaja odbija da radi zajedničku promotivnu kampanju za treću sezonu serije Euforija sa Sidni. Kako obe igraju ključne uloge, činjenica da će svaka raditi promociju zasebno predstavlja veliki signal.

"Zendaja je u nezgodnoj situaciji. Ako se samo pojavi pored Sidni na crvenom tepihu, to se može protumačiti kao da opravdava njene stavove o Trampu i odbijanje da se izvini zbog rasističke reklame“, naveo je izvor za Daily Mail.

Glumica Ejmi Lu Vud takođe je jasno stavila do znanja šta misli – ostavila je emotikon koji povraća ispod snimka intervjua na Instagramu, a lajkovala je i video kreatorke Džupiter Bal, koja je otvoreno kritikovala Sidni tvrdeći da je „vrlo svesno znala šta radi“.

Ejmi Lu Vud Foto: : RIP CORD PRODUCTIONS - Album / Album / Profimedia

Pevačica SZA podržala je isti video, dok je glumica Rubi Rouz (Orange is the New Black) na Instagramu javno napala Svini zbog filma Christy, za koji je i sama konkurisala:

"Ti si kreten i uništila si film. Tačka. Kristi je zaslužila bolje,“ napisala je Ribi.

Čini se da se niz loših odluka i negativnih reakcija konačno odražava na karijeru Sidni Svini, film Christy mogao bi da postane njen treći bioskopski promašaj ove godine.

