Ana Sakić, koja je postala prepoznatljiva po ulozi Ingrid u popularnoj seriji "Selo gori, a baba se češlja", u medijima je poznata po tome što retko deli detalje iz svog privatnog života.

Ipak, postoji jedan deo njene prošlosti koji je obeležio njen put, a to je velika porodična tragedija – njen rođeni brat oduzeo je sebi život pre više od deset godina.

Na ovu bolnu temu, Ana je jednom prilikom otkrila kako je uspela da prebrodi taj težak period.

- Ta tragedija desila se dok sam bila na akademiji, a da nije bilo mog divnog profesora Vladimira Jevtovića, možda ni ne bih bila na ovom mestu gde jesam i možda ne bih bila glumica. On je bio moj oslonac, podržao me i pomogao da izdržim sve to. Svako od nas ima svoj krst koji nosi - iskreno je podelila.

Dodala je i da je snagu našla u veri:

- Bog nam je dao snage. Život ide dalje i trebaš da se boriš, da istrpiš iskušenja - rekla je Ana.

Gubitak brata bio je veliki udarac, ali ona se oslonila na svoju porodicu i veru, koja joj je donela utehu. Kada je govorila o svom privatnom životu, Ana je istakla da je srećna u ljubavi, ali nije želela previše da otkriva detalje.

- Od onih sam koji ne govore mnogo o privatnom životu, ali ne krijem da je moje srce još uvek sa istim direktorom fotografije, s kojim nikada nisam sarađivala u projektima. A oni su uvek najbolji likovi u svim projektima - zaključila je Ana.

