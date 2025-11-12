Slušaj vest

Načinom poziranja, ali i stilom, Jelena Gavrilović podsetila je na Anđelinu Džoli, kad se sinoć pojavila na crvenom tepihu u Čikagu. U raskošnoj toaleti oduševila je tamošnju publiku, a onda i javnost na Instagramu.

"Predivna noć u Čikagu, ispunjena toplinom, smehom i svrhom. Ponosna sam što sam suorganizator Svetosavske gale sa svojim dugogodišnjim prijateljem Đorđem Petkovićem, uz podršku obrazovanju, tradiciji i našoj zajednici", napisala je glumica Jelena Gavrilović koja je na sinoćnoj svečanosti nosila raskošnu crvenu haljinu, kreaciju dizajnera Predraga Đuknića.

Gornji deo haljine u formi blažeg korseta ukrašen je ogromnim cvetom, dok se u kreiranju suknje nije štedelo na materijalu. Razigran kroj prati ogroman šlic koji je glumica dodatno istakla ovakvim načinom poziranja.

"Isturena noga ispod haljine" je čuvena poza sa crvenog tepiha, a taj trend započela je slavna glumica Anđelina Džoli na dodeli Oskara 2012. u Los Anđelesu, kad se pojavila u crnoj haljini i sa crvenim karminom.

To izdanje ubraja se u njene najzapaženije stajlinge, a načinom poziranja inspirisala je brojne zvezde koje s vremena na vreme podsete javnost na kultno pojavljiavnje holivudske glumice. I sama Anđelina Džoli je nedavno podsetila na nezaboravnu pozu.

I Jelena Gavrilović je poput Anđeline nosila vatreno crveni ruž, a i sandale su bile u toj boji. Asimetrična frizura raskošnog volumena bila je podjednako glamurozna kao i sama haljina.

Anđelina Džoli na dodeli Oskara 2012. godine Foto: Profimedia

Srpska glumica je celokupnim stajlingom podsetila na Anđelinu Džoli. Haljina koju je sinoć nosila nalik je modnim izdanjima njene koleginice iz Holivuda, pa ne čudi što joj na Instagramu kažu da je svetska, a naša. Sve je začinjeno harizmom i seksepilom.

Komentar o svom stajlingu dala je i ona sama: "Zablistati nije stvar haljine - već energije i tima koji stoji iza nje". Jelena je haljinu Predraga Đuknića iskombinovala sa Swarovski nakitom, a model našeg dizajnera nosila je i na premijeri u Londonu.

(Kurir.rs/ Žena)

