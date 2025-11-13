Slušaj vest

Glumica Anja Mit porodila se danas i na svet donela dečaka kome su ponosni roditelji dali ime Filip.

- Dobro došao sine. Hvala mojoj najdivnijoj doktorki na svetu za najlepsi dan u zivotu! Filip Petrovic 12.11.2025 - napisala je glumica koja je podelila sliku iz porodilišta.

Nakon razvoda od pilota Ognjena Vesića, Anja je uplovila u vezu sa poznatim košarkašem Vladimirom Petrovićem, koji je 15 godina stariji od nje.

Isprva je želela da identitet partnera zadrži u tajnosti, ali ubrzo se saznalo da je upravo on čovek sa kojim deli najveću sreću – dolazak sina.

Podsetimo, Anja je još u junu putem Instagrama otkrila da je u drugom stanju, kada je podelila nekoliko fotografija u kupaćem kostimu s odmora.

Anja Mit trudna Foto: Printscreen

Na njima se jasno video njen trudnički stomak, što je tada izazvalo mnoštvo komentara i čestitki. Njeni obožavaoci su sa oduševljenjem ispratili svaki momenat njenog putovanja kroz trudnoću, a sada sa velikom radošću proslavljaju dolazak malog Filipa.

Ne propustitePop kulturaTrudna Anja Mit u uskoj haljini: Glumica grli stomak i blista od sreće, svi komentarišu njenu figuru u trudnoći (Foto)
Glumica Anja Mit pozira tokom trudnoće
Pop kulturaSrpska glumica pokazala izvajanu figuru na moru: Trudnički stomak ponosno nosi, komentari ne prestaju da se nižu (FOTO)
Anja Mit .jpg
StarsANJA MIT OTKRILA POL BEBE: Nakon što se saznalo s kim čeka dete, isplivalo i da li će glumica i košarkaš kupovati plave ili roze stvari
Screenshot 2025-06-28 200347.png
StarsTRUDNA ANJA MIT IGRA I PEVA NA SCENI: Uvukla se u usku haljinu, pokazala stomak u 5. mesecu trudnoće
Screenshot 2025-06-28 200347.png