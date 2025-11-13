Slušaj vest

Glumica Anja Mit porodila se danas i na svet donela dečaka kome su ponosni roditelji dali ime Filip.

- Dobro došao sine. Hvala mojoj najdivnijoj doktorki na svetu za najlepsi dan u zivotu! Filip Petrovic 12.11.2025 - napisala je glumica koja je podelila sliku iz porodilišta.

Nakon razvoda od pilota Ognjena Vesića, Anja je uplovila u vezu sa poznatim košarkašem Vladimirom Petrovićem, koji je 15 godina stariji od nje.

Isprva je želela da identitet partnera zadrži u tajnosti, ali ubrzo se saznalo da je upravo on čovek sa kojim deli najveću sreću – dolazak sina.

Podsetimo, Anja je još u junu putem Instagrama otkrila da je u drugom stanju, kada je podelila nekoliko fotografija u kupaćem kostimu s odmora.

