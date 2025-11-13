Slušaj vest

Glumica Anja Mit na svet je donela sina Filipa, a vest o porođaju izazvala je veliku radost među njenim prijateljima, kolegama i komšijama, koji su sada otkrili kako izgleda svakodnevica poznatog para.

Pre nego što se porodila, Anju i njenog partnera, košarkaša Vladimira Petrovića, komšije su često viđale u njihovom kraju, u šetnji sa psima i u opuštenoj atmosferi.

Foto: Instagram/anjamitofficial

– Anja je predivna, uvek nasmejana i jednostavna, a njen dečko deluje ozbiljno i pristojno. Viđam ih često kako zajedno šetaju pse pre nego što počne vrućina. Pozdrave se sa svima i nastave svojim putem – rekao je jedan od njihovih komšija za „Blic“.

Druga sugrađanka otkrila je da Anja zrači srećom otkako je sa Vladimirom:

– Prelep su par, vidi se koliko se vole. Nedavno su bili i na moru, ona bukvalno blista. Mnogo mi je drago što će dobili bebu, to im je najveća sreća. Često je sretnem kada kupuje zdravu hranu u obližnjem kafiću – ispričala je ona.

Anja Mit sa izabranikom Vladimirom Petrović, sa kojim je dbila dete, na odmoru Foto: Printscreen

Komšije dodaju da su Anja i Vladimir veoma posvećeni jedno drugom i da svakog dana imaju istu rutinu.

– Gotovo svakog jutra šetaju pse ili idu u park. Anja se uvek lepo i jednostavno oblači, sada laganije zbog vrućina, i vidi se trudnički stomačić. Vladimir je uvek pažljiv prema njoj. Viđala sam ih i dok ispijaju kafu u obližnjem lokalu – podelila je još jedna komšinica.

Košarkaš Vladimir Petrović, koji ima i srpsko i grčko državljanstvo, visok je 1,99 metara, a mnogi koji ih poznaju kažu da su skladan i miran par.

Ime puno značenja

Pogledajte u galeriji trudničke fotografije Anje Mit:

Ime Filip nosi snažno simbolično značenje. Još u antičko doba bilo je popularno zahvaljujući Filipu II Makedonskom, ocu Aleksandra Velikog, pa se kroz istoriju povezivalo sa mudrošću, snagom i plemenitošću.

Anja je na društvenim mrežama podelila radosnu vest i emotivnu poruku:

– Dobro došao, sine! Hvala mojoj najdivnijoj doktorki za najlepši dan u životu! Filip Petrović, 12.11.2025. – napisala je glumica.

