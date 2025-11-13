"Ona je toliko srećna, Vladimir je mnogo pažljiv" Anja Mit je sa košarkašem dobila sina, a evo šta su komšije otkrile o njima
Glumica Anja Mit na svet je donela sina Filipa, a vest o porođaju izazvala je veliku radost među njenim prijateljima, kolegama i komšijama, koji su sada otkrili kako izgleda svakodnevica poznatog para.
Pre nego što se porodila, Anju i njenog partnera, košarkaša Vladimira Petrovića, komšije su često viđale u njihovom kraju, u šetnji sa psima i u opuštenoj atmosferi.
– Anja je predivna, uvek nasmejana i jednostavna, a njen dečko deluje ozbiljno i pristojno. Viđam ih često kako zajedno šetaju pse pre nego što počne vrućina. Pozdrave se sa svima i nastave svojim putem – rekao je jedan od njihovih komšija za „Blic“.
Druga sugrađanka otkrila je da Anja zrači srećom otkako je sa Vladimirom:
– Prelep su par, vidi se koliko se vole. Nedavno su bili i na moru, ona bukvalno blista. Mnogo mi je drago što će dobili bebu, to im je najveća sreća. Često je sretnem kada kupuje zdravu hranu u obližnjem kafiću – ispričala je ona.
Komšije dodaju da su Anja i Vladimir veoma posvećeni jedno drugom i da svakog dana imaju istu rutinu.
– Gotovo svakog jutra šetaju pse ili idu u park. Anja se uvek lepo i jednostavno oblači, sada laganije zbog vrućina, i vidi se trudnički stomačić. Vladimir je uvek pažljiv prema njoj. Viđala sam ih i dok ispijaju kafu u obližnjem lokalu – podelila je još jedna komšinica.
Košarkaš Vladimir Petrović, koji ima i srpsko i grčko državljanstvo, visok je 1,99 metara, a mnogi koji ih poznaju kažu da su skladan i miran par.
Ime puno značenja
Pogledajte u galeriji trudničke fotografije Anje Mit:
Ime Filip nosi snažno simbolično značenje. Još u antičko doba bilo je popularno zahvaljujući Filipu II Makedonskom, ocu Aleksandra Velikog, pa se kroz istoriju povezivalo sa mudrošću, snagom i plemenitošću.
Anja je na društvenim mrežama podelila radosnu vest i emotivnu poruku:
– Dobro došao, sine! Hvala mojoj najdivnijoj doktorki za najlepši dan u životu! Filip Petrović, 12.11.2025. – napisala je glumica.
