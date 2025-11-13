šta mu je ovo trebalo

Bred Pit je odrastao sa bratom Dagom Pitom i sestrom Džuli Nil

Holivudski glumac Bred Pit pokušao je sinoć da inkognito prisustvuje afterpartiju posle premijere filma „Jay Kelly“ u Los Anđelesu, ali njegov plan nije uspeo. Iako je želeo da izbegne pažnju paparaca, fotografije sa događaja ubrzo su preplavile društvene mreže — a fanovi su ostali šokirani njegovim izgledom.

Bred je na zabavu došao u društvu svoje devojke Ines de Ramon, a mnogima nije promaklo da glumac izgleda „drugačije nego ranije“. Internet je ubrzo preplavila lavina komentara.

Bred Pit i Ines de Ramon na afterpartiju posle premijere filma „Jay Kelly“ u Los Anđelesu Foto: Emma McIntyre / Getty images / Profimedia

„Da li je to stvarno Bred Pit?“, „Šta mu se desilo s licem?“, „Preterao je s botoksom“, „Izgoreo je na suncu“, „Ovo više nije njegov izgled“ — nizali su se komentari ispod fotografija.

Fanovi nagađaju da se slavni glumac podvrgao estetskim tretmanima kako bi izgledao mlađe i „održao korak sa svojom mlađom partnerkom“. Podsetimo, Bred Pit 18. decembra puni 62 godine, dok Ines de Ramon dan kasnije slavi 33. rođendan.

Međutim, bilo je i onih koji su stali u njegovu odbranu:

„Izgleda odlično, samo je preplanulo. Brkovi mu ne stoje, ali ko još ne izgleda drugačije pod reflektorima?“, „Zašto oboje nose pantalone spuštenog međunožja? To je veća misterija od njegovog lica“, našalili su se pojedini korisnici mreža.

Ljubav koja traje od 2022. godine

Prema navodima magazina People, Bred Pit i Ines de Ramon u vezi su od 2022. godine. Tokom prethodnog leta ona ga je pratila na promotivnoj turneji, a izvori bliski paru tvrde da su „srećniji nego ikad“.

– Ines je smirena, ne pravi dramu i potpuno ga podržava. On obožava što je uz njega – rekao je izvor za Daily Mail.

Dizajnerka nakita Ines de Ramon prošle godine se uselila u Pitovu kuću, a par je svoju vezu i javno potvrdio pojavljivanjem na Venecijanskom filmskom festivalu 2024. godine.

Foto: HEM / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Podsetimo, Bred Pit je krajem prošle godine zvanično okončao razvod sa glumicom Anđelinom Džoli posle osmogodišnje pravne borbe. Iako su razvedeni još od 2019. godine, zajedno su odgajali šestoro dece.

