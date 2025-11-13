Slušaj vest

Mladi glumac Pavle Mensur, krenuo je stopama slavnih roditelja Irfana Mensura i Srne Lango, a gostujući u emisiji na WTF radiju, govorio je o odrastanju u umetničkoj porodici i posebnoj atmosferi koja ga je oblikovala kao čoveka i umetnika. Pavle je otkrio da je, zahvaljujući prirodi posla svojih roditelja, detinjstvo proveo u kafanama, koje za njega predstavljaju simbol boemskog duha.

– Pričam o boemštini, pa kroz prizmu glume i glumaca… Odrastao sam uz glumca i glumicu, pa sam dete koje je zaspivalo u kafani, a budilo se u svom krevetu. Taj momenat druženja, meraka i sevdaha – to je veliki deo razloga zbog kog sam zavoleo ovaj poziv – ispričao je Mensur.

On je istakao da boemštinu doživljava kao sastavni deo glumačkog života.

– Posao je na prvom mestu, ali druženje i razmena sećanja kroz kafanu hrane dušu. Ako imaš meru, to te čini boljim i plemenitijim čovekom, pa samim tim i glumcem. Ne kažem da ja imam meru, ali ona je ključ – zaključio je Pavle.

Reakcije pratilaca: „Glumci kad piju su boemi, a mi smo alkoholičari“

Mensurova izjava izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama. Dok su jedni razumeli njegovu romantičnu viziju glumačke boemštine, drugi su njegove reči dočekali sa podsmehom, navodi Nova.rs.

„Glumci kad piju oni su boemštine, a ja kad pijem onda sam klošar“, „Transfer blama“, „Šta priča ovaj, juče skinuo pelene“, „Neprijatno“ – samo su neki od komentara koji su se pojavili ispod objave.

Gluma kao porodični poziv

Pavle Mensur je sin Irfana Mensura i Srne Lango Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Mensur je ranije za Kurir otkrio da je još kao dete znao da će se baviti glumom.

– Gledajući roditelje shvatio sam da je gluma krvav posao, iako to spolja ne deluje tako. Mama i tata su pokušavali da me odvrate od toga, ali kada su videli da sam odlučan, pružili su mi podršku. Danas su ponosni što nastavljam ono čime se oni bave decenijama – rekao je Pavle.

Ko je Pavle Mensur?

Pavle Mensur rođen je 1999. godine u Beogradu. Sin je poznatih glumaca Irfana Mensura i Srne Lango. Ima dva starija polubrata – Filipa i Aleksu.

Već sa četiri godine pratio je roditelje na probama i snimanjima, a ljubav prema glumi negovao je od najranijeg detinjstva. Po završetku osnovne škole upisao je Srednju školu Artmedia, a zatim i Fakultet dramskih umetnosti u klasi profesorke Biljane Mašić.

Publika ga je zapazila u serijama „Vojna akademija“, „Kalup“, kao i u ostvarenju „Ime naroda“ Darka Bajića. Publika kraj malih ekrana ga je pratila u seriji „Kalkanski krugovi“ uz Vojina Ćetkovića i Žarka Lauševića, ali i serijama "Švindleri", "Grupa", "Vreme zla" i "V efekat". Zapažene uloge ostvario je u filmovima "Indigo Kristal", "Usekovanje" i "Komedija na tri sprata".

