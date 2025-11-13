Slušaj vest

Prema najnovijoj studiji zasnovanoj na starogrčkom principu „Zlatnog preseka“, američka glumica Ema Stoun proglašena je za najlepšu ženu na svetu.

Oskarovka, zvezda filmova „Jadnice“ i „La La Lend“, dobila je 94,72% podudaranja sa idealom fizičkog savršenstva definisanim ovom drevnom formulom.

„Ema Stoun je apsolutni pobednik kada se svi elementi lica mere prema standardima savršenstva“, kaže dr Džulijan De Silva, direktor Centra za naprednu estetsku i plastičnu hirurgiju u Londonu.

„Najviše poena je osvojila za obrve (94,2%), dok je njena vilica ocenjena sa 97%, a usne sa 95,6%. Njena dosledna harmonija svih elemenata Zlatnog preseka izdvojila ju je“, dodala je dr De Silva.

Ko se još našao na listi najlepših? Zendaja je zauzela drugo mesto sa 94,37%, veoma blizu Stoun.

– Zendaja je dobila najviše ocene za usne (99,5%), oči (97,3%) i čelo (98%), ali je izgubila poene za rastojanje između nosa i usana i oblik obrva – objašnjava dr De Silva.

Zendaja na Nedelji mode u Parizu Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Treće mesto je pripalo Fridi Pinto sa 94,34%, a četvrto Vanesi Kirbi sa 94,31%.

Među mladim glumicama, Džena Ortega ima najlepše čelo na svetu (99,6%), ali je izgubila poene za oblik lica (88%).

Džena Ortega u Givenchy kreaciji Sare Barton na crvenom tepihu dodele Gremi nagrada. Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ostale zvezde na listi uključuju:

Oliviju Rodrigo – 93,71%

Ajšvarju Raj Bačan – 93,41%

Tang Vei – 93,08%

Bijonse – 92,4%, koja je i dalje imala najsavršeniji oblik lica (99,6%). Šta je zlatni presek?

Vanesa Kirbi Foto: Profimedia

Zlatni presek je starogrčka matematička formula (poznata i kao Fi, 1,618) koja meri lepotu kroz simetriju i proporcije lica.

Renesansni umetnici i arhitekte, uključujući Leonarda da Vinčija, koristili su ga za stvaranje savršene estetike - najpoznatije u svom Vitruvijevom čoveku.

Danas, naučnici koriste 3D mape lica za merenje:

Udaljenosti od čela do nosa

Udaljenosti od nosa do brade

Ukupne simetrije lica

Frida Pinto Foto: Profimedia

Što je odnos ovih proporcija bliži 1,618, lice je bliže idealu savršenstva.

Top 10 najlepših žena prema Zlatnom preseku Ema Stoun – 94,72% Zendaja – 94,37% Frida Pinto – 94,34% Vanesa Kirbi – 94,31% Džena Ortega – 93,91% Olivija Rodrigo – 93,71% Margo Robi – 93,43% Ajšvarija Raj Bačan – 93,41% Tang Vei – 93,08% Bijonse – 92,4%

