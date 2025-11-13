Slušaj vest

Neke žene prkose godinama, a Monika Beluči je jedna od njih. Italijanska glumica 30. septembra proslavila je svoj 61. rođendan, a da su za nju godine samo broj, dokazuje svojom bezvremenom lepotom.

Prirodna lepota i stav

Atraktivna brineta, koja izbegava estetske operacije, s godinama se promenila, ali je lepota ostala.

„Lepota je hendikep ako si glup, a ne ako si pametan i znaš da je iskoristiš. Dobro se osećam u svom telu, ali ne zato što sam lepa. Poznajem mnogo lepih ljudi čiji su životi užasni. Veoma su nesigurni u sebe. Srećna sam što sam voljena i što imam divnu porodicu.“

Ne vežbam, ne trčim, volim da jedem — jednostavno rečeno, lenja sam! I od toga ne bežim.

Detinjstvo i rani snovi

Monika je rođena 30. septembra 1964. godine u malom italijanskom gradu Ćita di Kastelo. Kao jedino dete, odrasla je u skromnoj porodici i još odmalena sanjala o glumačkoj karijeri, inspirisana Sofijom Loren. Kada je ušla u tinejdžerske godine, postala je prava lepotica, a pričalo se da su je roditelji štitili koliko god su mogli od spoljnog sveta.

Karijera i uspeh

Karijeru je započela kao model sa nepunih 16 godina, a kasnije se okrenula glumi i stekla svetsku slavu. Preselila se u Milano 1988. godine i radila za poznate brendove poput Dolce & Gabbane i Diora.

Prvu veću ulogu imala je 1992. u filmu „Drakula“ Frensisa Forda Kopole. Nedugo zatim zaljubila se u Vensana Kasela, sa kojim ima dve ćerke — Devu i Leoni. Monika svoje godine vidi kao prednost: tek sada zna šta želi i uživa u životu s iskustvom koje donose godine.

„Šta ću raditi kada ostarim i kada me moj odraz u ogledalu više ne bude radovao? Isto što je radila i moja majka — neću gledati sebe, gledaću svoju decu.“

Filmske uloge i međunarodna slava

Svetsku slavu stekla je u filmu „Malena“, a zatim i u „Stradanju Isusovom“ i „Spectre“, gde je postala najstarija Bond devojka u istoriji franšize. Poznato je da tečno govori francuski, engleski i španski, a 2016. godine glumila je i u Kusturičinom filmu „Na mlečnom putu“.

Ljubav i nova avantura

Nakon 16 godina od prvog susreta, u februaru 2023. Monika je otkrila vezu sa poznatim rediteljem Timom Bartonom.

„Drago mi je što sam ga upoznala. To je jedan od onih susreta koji se možda dogode samo jednom u životu. Znam čoveka, volim ga, a sada ću upoznati i reditelja Tima Bartona. Nova avantura počinje.“

Ipak, veza nije opstala, a javnost je o rastanku obaveštena samo nekoliko dana pre Monikinog 61. rođendana.

Barton joj je za 60. rođendan priredio poseban poklon koji je oduševio fanove — uz pomoć italijanskog izdanja magazina Vogue, režiser je pripremio editorijal inspirisan svojim crtežima, na kojima je Moniku slikao od prvog dana njihove veze.

Bezvremenska i inspirativna

Bez obzira na godine, Monika Beluči i dalje prkosi vremenu, dokazujući da lepota i harizma nisu stvar dobi, već životnog stava.

