Vesna Dragojević, udovica legendarnog pevača Olivera Dragojevića, progovorila je ranije za hrvatske medije o njihovom braku, prevarama koje je pretrpela, porodičnom životu i ljubavi koja je trajala više od četiri decenije. U emotivnoj ispovesti za Gulijanovu večernju emisiju Radio Dalmacije, Vesna je otkrila detalje koje javnost do sada nije znala.

Vesna Dragojević
Vesna Dragojević Foto: Printscreen/Youtube

Oliver je menjao žene svaki dan

Govoreći otvoreno o suprugovim neverstvima, Vesna se prisetila jednog posebnog događaja koji je ostao duboko urezan u njeno pamćenje:

– Bila je jedna Jelena, znam je. Svaki dan je menjao te žene. Imao ju je ispod ruke, i pratio me. I to je trajalo desetak dana. I jednog dana je sedeo u gradskoj kafani sam. Smeje se i kaže: „Sinjorina, ti si mi nešto poznata!“ A ja mu kažem: „Znaš me, jer si mi iza leđa već deset dana“ – ispričala je Vesna, ne skrivajući ni gorčinu ni humor kojim je naučila da se nosi s takvim situacijama.

Početak zajedničkog života bez para i privatnosti

Vesna je govorila i o skromnim počecima njihove zajedničke priče. Pre nego što su se venčali, živeli su u različitim gradovima – ona u Dubrovniku, a on u Splitu. Nisu imali novca da započnu zajednički život, pa je teret snosila Vesna.

– Izdržavala sam ga. Moji roditelji su preuzeli na sebe da urede stan… Kada smo se venčali, nas jedanaestoro je živelo u istom stanu osam godina! Ujutru bi svi pobegli, ostajale bi samo svekrva i ja. Ona je tada imala godina kao ja sada, a meni se činilo da je bila toliko stara. Imale smo odličan odnos, svi su se čudili tome – rekla je Vesna.

Tri sina i sedmoro unučadi kao kruna braka

I pored brojnih izazova, Vesna i Oliver su ostali zajedno 44 godine i izgradili veliku porodicu. Imaju tri sina – Dina, rođenog 1975. godine, i blizance Damira i Davora, koji su došli na svet dve godine kasnije.

Vesna se prisetila i trenutka kada je prvi put postala majka:

U porodilište sam išla autobusom, jer Oliver nije bio tu – rekla je.

sinovi Olivera Dragojevića
sinovi Olivera Dragojevića Foto: Danijela Vujsić

Sam Oliver je u jednom ranijem intervjuu govorio o tom iskustvu sa dozom tuge i poštovanja:

– To je velika tegoba za ženu. Ne znam predstavlja li joj olakšanje to što je suprug pokraj nje. Ne znam. Bolje ju je videti kada nije onako sva nervozna, slomljena. Tu sliku onda pamtiš – rekao je tada.

Bračni par danas ima i sedmoro unučadi, a čak petero njih je rođeno još dok je Oliver bio živ.

