Lili Alen (40) pojavila se na londonskoj premijeri mjuzikla "Igre gladi" u haljini koja je više otkrivala nego skrivala. Na sebi je imala mrežastu, providnu, pletenu kreaciju ispod koje su se jasno videle minijaturne tange. Kosu je podigla u razbarušenu punđu s punim šiškama, a ceo izgled začinila zlatnim prstenjem i platformama koje su privlačile poglede.

Lili Alen Foto: Brett D. Cove / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Šminka je bila besprekorna: svetlucavo siva senka, rumenilo koje daje efekat “upravo sam zaljubljena” i usne u boji vina. Lili je još jednom dokazala da zna kako se igra na kartu drame i erotike.

Samo nedelju dana ranije, na dodeli CFDA modnih nagrada, pojavila se u prozirnom kompletu koji je jedva pokrivao telo – minijaturni grudnjak, providna suknja i samopouzdanje kao modni dodatak. Bio je to njen prvi crveni tepih otkad je iznenada objavila novi album West End Girl, koji su mnogi protumačili kao muzičku osvetu bivšem.

Lili Alen Foto: Jeff Moore, PA Images / Alamy / Profimedia

Kreaciju potpisuje Kolin Alen, a gornji deo s čipkastim ivicama otkrivao je više nego što je skrivao. Lili je preko svega nonšalantno prebacila satenski ogrtač, dodala bež salonke i različite zlatne minđuše – taman da sve deluje kao da se nije ni trudila, a opet ostavila bez daha.

Lili Alen Foto: Jeff Moore, PA Images / Alamy / Profimedia

Podsetimo, pevačica se ove godine razvela od glumca Dejvida Harbura (Stranger Things), a pesma “Madeline” s njenog albuma jasno aludira na prevaru.

Poruka je jasna – Lili više nije devojčica. I nema nameru da ćuti.

(Kurir.rs/Najžena)

