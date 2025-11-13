Slušaj vest

Američki pevač, tekstopisac i producent AKON uhapšen je prošlog četvrtka u Džordžiji zbog vožnje sa suspendovanom vozačkom dozvolom. Proveo je samo šest sati u pritvoru pre nego što je pušten, prema pisanju Page Six.

Hapšenje 52-godišnjeg pevača, pravog imena Aliaun Tijam, rezultat je poternice izdate u okrugu Fulton.

Incident koji je doveo do poternice dogodio se 10. septembra, kada je policajac primetio Akonov Tesla Sajbertruk parkiran pored puta sa ispražnjenom baterijom. Dok su čekali šlep službu, proverom je otkriveno da je Akonu vozačka dozvola suspendovana zbog nepojavljivanja na sudu u januaru 2023. godine, zbog čega mu je izdat prekršajni nalog. Pevač je priveden prošle nedelje po toj poternici, a na objavljenoj policijskoj fotografiji nosi crnu duksericu sa kapuljačom.

Incident se dogodio u turbulentnom trenutku za muzičara, čiji je lični život nedavno bio u centru pažnje medija. Njegova supruga, Tomeka Tijam, podnela je zahtev za razvod u septembru nakon 28 godina braka. U zahtevu, ona traži zajedničko zakonsko, ali isključivo fizičko starateljstvo nad njihovom 17-godišnjom ćerkom, Džorni.

Misterija oko broja dece i poligamije

Sudski dokumenti o razvodu potvrdili su da Akon ima devetoro dece. Ovo je u skladu sa njegovom izjavom u intervjuu za VladTV iz 2022. godine, kada je rekao da je otac "sedam dečaka i dve devojčice".

Međutim, tokom istog intervjua, odbio je da razjasni dugogodišnje glasine o tome da li je poligaman, rekavši da želi da "to ostane glasina".

"Volim činjenicu da ljudi sada spekulišu, volim to. Ne potvrđujem niti poričem. Ako pogledate na mreži, možda ćete videti devet, možda sedam, možda četiri", rekao je Akon tada, dodajući: "Ali volim to."

Godinu dana kasnije, u emisiji "Zeze Mils Šou", pevač je naglasio da je "tu za svako svoje dete".

Nominacija za Gremi

Pevač Akon je višestruko nominovan za nagradu Gremi. Njegove nominacije uključuju kategorije poput najbolje pop saradnje sa vokalom (za pesmu "The Sweet Escape") i najbolje R&B izvođenje dueta ili grupe (za pesmu "Bartender").

Ima ukupno četiri nominacije za Gremi nagrade: najbolja saradnja u rep/pevanju ("I Wanna Love You"), najbolji savremeni R&B album ("Konvicted"), najbolje izvođenje R&B dueta ili grupe sa vokalima ("Bartender"), najbolja pop saradnja sa vokalima ("The Sweet Escape") .