Svet flamenka tuguje za Antoniom Fernandesom Dijazom (Antonio Fernández Díaz), poznatijim pod umetničkim imenom Fosforito, koji je preminuo u Malagi u 93. godini života. Legendarni pevač, rodom iz Kordobe, poslednjih decenija živeo je u pokrajini Malaga, gde je i izgubio životnu bitku nakon infekcije koja je nastupila posle operacije srca obavljene prošlog meseca.

Njegov sin, Alehandro Fernandes, potvrdio je da je umetnik preminuo u bolnici Hospital Regional Universitario de Málaga u ranim jutarnjim časovima. Fosforito je bio jedan od poslednjih velikana „stare škole“ flamenka — pevač i flamenkolog čije ime zauzima posebno mesto u istoriji španske muzike.

Tokom više od sedam decenija karijere, Fosforito je nastupao na najpoznatijim festivalima i u čuvenim peñama širom Španije i sveta, prenoseći duh i strast flamenka generacijama koje dolaze.

