Slušaj vest

Elizabet Harlije definitivno žena koja izgleda neverovatno iako je zakoračila u sedmu deceniju, pa nastaje pravo oduševljenje njenih fanova kada ih počasti ovakvim fotografijama.

Možda je leto kalendarski prošlo, ali sigurno je da se atraktivna britanska glumica i model Elizabet Harli (60) teško oprašta od vrelih sunčanih dana, a još manje od bikinija koje obožava da nosi i reklamira.

Holivudska zvezda, koja već šest meseci uživa u romansi sa Bilijem Rejem Sajrusom i sve više vremena provodi u njegovom domu, ponovo je obradovala fanove tokom jednog sunčanog dana, napisavši na Instagramu: "Srećan utorak".

Pozirala je u narandžastom bikiniju i košulji u istoj boji, i opet nas podsetila zašto je među najseksepilnijim ženama na svetu. Zanosna linija u sedmoj deceniji i ovog puta je u pravom planu te se, kao i uvek, nižu komplimenti da "izgleda kao tinejdžerka".

Pogledajte u galeriji još vrelih kadrova Elizabet Harli u kupaćem kostimu:

1/9 Vidi galeriju Elizabet Harli, zvezda filma Ostin Pauers, oduševila fanove novom fotografijom u bikiniju Foto: printscreen/instagram/elizabethhurley1

Elizabet je s osmehom od uha do uha pozirala kraj bazena i pokazala gotovo svaki deo vitkog tela, te možemo zaključiti da joj ljubav i te kako prija i da zbog "leptirića u stomaku" izgleda čak i lepše.

(Kurir.rs/Superžena)

VIDEO: Elizabet Harli izabrana među 100 najzgodnijih žena na svetu: