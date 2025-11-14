Slušaj vest

Popularni glumac Milan Bosiljčić, poznat po ulozi Marinka u seriji „Igra sudbine“, nasledio je imanje u mestu Visibaba kod Požege, gde se nalazi i pravi dvorac. Osim što je odlučio da sačuva porodičnu tradiciju, Milan je pokrenuo i proizvodnju rakije, zbog čega na svojoj zemlji trenutno sadi šljive.

Milan Bosiljčić sadi šljivik (3).jpg
Milan Bosiljčić sadi šljivik Foto: printscreen/instagram/milanbosiljcic

Na svom Instagram profilu glumac je podelio snimke i otkrio da je započeta druga faza priprema za sadnju šljivika.

– Faza broj dva za jesenju sadnju šljivika – napisao je Bosiljčić uz snimak obrađene zemlje i mašina koje kopaju rupe za nova stabla.

Imanje u Visibabi prostire se na velikoj površini, ravno je, pokošeno i spremno za nove zasadе, a Milan je angažovao stručne radnike i profesionalnu opremu za ovaj posao.

Milan Bosiljčić sadi šljivik (2).jpg
Milan Bosiljčić sadi šljivik Foto: printscreen/instagram/milanbosiljcic

Porodična tradicija duga osam vekova

Milan Bosiljčić odlučio je da svoj novac uloži u porodičnu destileriju, u kojoj se proizvodi isključivo rakija šljivovica. Kako kaže, tradicija pravljenja rakije u njegovoj porodici traje više od 820 godina.

– Preci iz Užica su se bavili time pre više od osam vekova. Na tom mestu podignut je zamak kao omaž njima. Brat iz Amerike je želeo da sačuvamo to nasleđe, pa sam ja preuzeo vođenje posla. Naša šljivovica se pravi po posebnoj recepturi, u buradima, i već je postala premium brend sa osvojenim nagradama – rekao je Bosiljčić za „Super TV“.

Pogledajte u galeriji kako izgleda njegov zamak:

Glumac Milan Bosiljčić nasledio porodični zamak Foto: Printscreen

Glumac je otkrio i zanimljive detalje o porodičnoj istoriji:

– Moj čukun-deda, takođe Milan Bosiljčić, bio je poslanik u Kraljevini Srbiji. Kralj Aleksandar je krstio decu u našoj porodici, a Kralj Petar je bio prijatelj naših predaka. Tokom Drugog svetskog rata Nemci su zapalili sve naše šljivike i destilerije, a kasnije su nam komunisti oduzeli sve. Moj otac, stric i baka počeli su da obnavljaju imanje iznova – ispričao je glumac.

Zamak sa tajnim vinskim podrumom

Osim destilerije, Milan je na imanju izgradio impozantan zamak, koji je uređen u skladu sa modernim standardima i prirodnim izvorima energije.

Milan Bosiljčić
Milan Bosiljčić Foto: Printscreen/Instagram

– Ceo donji deo ima podno grejanje. Zidovi su urađeni, a biće pet soba, svaka sa sopstvenim kupatilom. Na vrhu zamka je moja soba – šalim se da sam zadužen za odbranu od uskoka – rekao je Bosiljčić uz osmeh.

Posebna atrakcija biće tajni vinski podrum, čiji će se ulaz skrivati iza police sa knjigama, što dodatno doprinosi mističnom šarmu ovog zdanja.

