Slavni glumac Brus Vilis, rođen kao Volter Brus Vilis 19. marta 1955. godine u nemačkom gradu Idar-Oberštajnu, u tadašnjoj Zapadnoj Nemačkoj, odrastao je u porodici koja se često selila zbog očevog vojnog poziva. Njegova majka bila je Nemica, a otac Amerikanac, pa su nakon očeve službe u vojsci Vilisovi napustili Nemačku i preselili se u američku saveznu državu Nju Džerzi.

Brus je bio najstariji od četvoro dece. Detinjstvo mu je bilo obeleženo porodičnim nesuglasicama, ali i problemom koji ga je pratio godinama — mucanjem. U školskim danima zbog toga je često bio predmet podsmeha i stekao nadimak „Bak-Bak“. Ipak, otkrio je spas u dramskom klubu, gde je na sceni uspevao da govori bez greške.

„Na pozornici sam mogao da budem neko drugi, neko ko ne muca, ko ne brine o svađama kod kuće i novcu. Gluma mi je postala sklonište“, govorio je kasnije.

Prvi poslovi i početak karijere

Posle završene srednje škole, Vilis je radio razne poslove – od noćnog čuvara u nuklearnoj fabrici do konobara u baru. Kada je njegov kolega nastradao na poslu, odlučio je da promeni životni put. Upisao je fakultet, ali ga ubrzo napustio, rešivši da krene u Njujork u potrazi za glumačkom karijerom.

„Nisam želeo da završim kao prosečan radnik koji živi za pivo posle smene. Hteo sam više. Spakovao sam stvari u kartonski kofer i otišao u potragu za svojom srećom“, rekao je glumac.

Godinama je išao na audicije i suočavao se s odbijanjima. Govorili su mu da nema izgled „filmske zvezde“, ali nije odustajao. Preselio se u Holivud, gde je osetio da konačno pripada. Prva prilika stigla je 1984. godine kada se pojavio u seriji „Poroci Majamija“ (Miami Vice), a dve godine kasnije postao je poznat po ulozi u hit seriji „Slučajni partneri“ (Moonlighting), za koju je osvojio Emi nagradu.

Brak sa Demi Mur – ljubav i prijateljstvo koje traje

Na snimanju filma „Stakeout“, 1987. godine, upoznao je glumicu Demi Mur, koja je ubrzo postala njegova supruga. Njihova ljubav privlačila je pažnju celog Holivuda.

„Demi je bila žena mog života. S njom sam mogao da budem iskren, nikada nisam morao da glumim. Njene oči su me istovremeno i smejale i rastuživale“, govorio je Brus.

U braku su dobili tri ćerke — Rumer, Skaut i Talulu. Ipak, početkom 2000. godine, posle 13 godina zajedničkog života, par se razveo. Vilis je otvoreno govorio o bolu koji je tada osećao:

„Bio sam slomljen. Kad se Demi iselila, zaplakao sam. Nisam se stideo suza. Taj dan sam izgubio deo sebe.“

Uprkos razvodu, njih dvoje su ostali bliski prijatelji i zajedno odgajali decu.

Porodične tragedije i novi početak

Nedugo nakon razvoda, Vilisa je zadesila nova tragedija — njegov brat Robert preminuo je 2001. godine od raka pankreasa.

„Nijedna bolest ne slama srce kao kancer. Moj brat je bio hrabar, ali ga je bolest pobedila. I danas mi suze same krenu kad ga se setim“, iskreno je rekao glumac.

Strah od bolesti tada se uselio i u njega, ali je nastavio da se bori — kroz rad, filmove i posvećenost porodici.

U godinama koje su usledile, Vilis je pronašao novi mir kraj manekenke Eme Heming, s kojom se venčao na Beverli Hilsu. Na svadbi su bile i njegove ćerke, kao i bivša supruga Demi Mur, što je retkost čak i u Holivudu.

„Ema je ostvarenje mog sna – prelepa, dobra i u savršenim odnosima sa mojom porodicom. U njoj sam pronašao mir“, govorio je tada.

Zajedno su dobili dve ćerke — Mejbel i Evelin.

Borba sa bolešću i neizmerna podrška porodice

Godine 2022. porodica je saopštila da glumac boluje od afazije, poremećaja koji utiče na sposobnost govora i razumevanja jezika. Tokom 2023. i 2024. stanje se pogoršalo — Brus je izgubio gotovo svu moć govora, sve ređe je čitao, a pokreti su mu postali usporeni.

Porodica je saopštila da glumac ima frontotemporalnu demenciju, te da se njegovo stanje i dalje prati, uz stalnu medicinsku negu.

„Živimo dan po dan, okruženi ljubavlju i pažnjom. Zahvalni smo svima na podršci i razumevanju“, stoji u poruci koju su zajedno potpisale Ema Heming Vilis i Demi Mur.

Brus Vilis, ikona akcionih filmova poput „Umri muški“ (Die Hard), danas se bori s najtežom ulogom u životu — ali i dalje ima ono što ga je oduvek činilo posebnim: toplinu, dostojanstvo i snagu da inspiriše druge.

