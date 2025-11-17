Slušaj vest

Kris Džener je udaja za Roberta Kardašijana, poznatog advokata s kojim je dobila četvero dece (Kortni, Kim, Kloi i Roba), svakako je doprinela svom uspešnom putu ka vrhu.

Ljubav Kris Džener i Roba Kardašijana bila je daleko od idealne. Navodno ga je varala s njegovim prijateljem O Džej Simpsonom, koji je 1994. optužen za ubistvo svoje supruge Nikol Braun Simpson i njenog prijatelja Rona Goldmana, a na sudu ga je branio upravo Kardašijan.

O njegovoj aferi s Kris Džener počelo je da se priča nakon što je ona objavila svoje memoare "Kris Jenner and All Things Kardashian" u novembru 2011. U njima je priznala da je imala aferu dok je bila u braku s pokojnim suprugom. Nakon što su se razveli, Robert Kardašijan oženio je Jan Ešli. Posle njegove smrti 2003, Ešli je tvrdila da joj je on otkrio da Kloi Kardašijan nije njegova biološka ćerka, već da je njen pravi otac O Džej Simpson.

Porodica Kardašijan Foto: Profimedia

Prijateljstva i razvodi Kris Džener

Nakon razvoda, Kris Džener je upoznala olimpijca Brusa Dženera, s kojim je dobila dve ćerke, Kendal i Kajli Džener. Na kraju se i od njega razvela kada se saznalo da je Brus transseksualan. Nakon razvoda otišao je na operaciju i promenio pol te se sada zove Kejtlin Džener.

Kris je novu ljubav pronašla u duplo mlađem Koriju Gemblu, koji ima 45 godine, ali o njenoj aferi sa Simpsonom i dalje se priča.

Foto: Profimedija

Njemu bliska osoba jednom prilikom je priznala da je on sam tvrdio da se se*sao s Džener te je voleo da se hvali kako je zaveo ženu svog najboljeg prijatelja u džakuziju i da tada nisu bili sami. Navodno se "afera džakuzi" dogodila 1990-ih, a šuškalo se da je nakon tog se*sa Kris Džener otišla u hitnu jer joj je on svojom "obdarenošću" povredio intimne delove.

"To je apsolutna laž. Nikada nisam imala aferu s O Džej Simpsonom", rekla je tada Kris Džener.

Njegov bivši menadžer Norman Pardo, koji je godinama radio za Simpsona, ranije je izjavio da su te večeri u hidramasažnoj kadi bili Simpson, njegova supruga Nikol, Kris i Robert Kardašijan.

A kada su iz kade izašli Robert i Nikol, Kris i O Džej ostali su sami.

Afera đakuzi

"On je ustao, skinuo svoje kratke pantalone i pokazao svoju 'muškost' Kris, kojoj su navodno od pogleda na njegovu obdarenost 'ispale oči'. O Džej mi se kasnije pohvalio da je je*** tu ku*** dok je nije slomio", rekao je Pardo u dokumentarcu "Ko je ubio Nikol?", a to je 2019. preneo Page Six. Navodno je taj seksualni čin izazvao veliku fizičku bol Kris Džener pa joj je trebala medicinska pomoć. Zamolila je Simpsona da je odveze u bolnicu, no on je odbio i rekao joj neka se obrati svom mužu.

Nikol i O Džej Simpson Foto: CELEBRITY PHOTO / Avalon / Profimedia

To je narušilo odnose parova, ali i njihove brakove. Kardašijani su se razveli 1991, a Simpsonovi 1992. Kris Džener znala je koliko je Simpson bio opsednut svojom suprugom, koliko ju je zlostavljao i varao kad god je i gde god je stigao. Sam O Džej nekoliko puta je pokušao preko Kris da dođe do mladih devojaka s kojima bi izlazio. Od nje je tražio da mu nazove neke devojke, a kad bi se one javile na telefon, on bi preuzeo slušalicu. Razlog tome bio je taj što nije želeo da njihovi roditelji znaju da ih zove stariji muškarac.

Ni Kris nije bila cveće. Dobro upućeni izvori često su komentarisali da joj je dosadilo koliko ju je Kardašijan stalno kontrolisao pa ga je varala na sve strane.

"Kris bi rekla Robertu: 'Moram da izađem, moram da se zabavim'. A onda bi izašla s prijateljicama i kući se vraćala mrtva pijana. Govorila mu je da joj treba sloboda, da ima četvero dece i da se nije iživela", rekao je upućeni izvor jednom prilikom.

Afera s fudbalerom

Kap koja je prelila čašu u braku Kardašijanovih bila je njena afera s bivšim fudbalerom Todom Votermanom, o kojoj je svojevremeno pisao Daily Mail. Njih dvoje su se upoznali na jednoj zabavi, a on ju je pratio kući i poljubio. Nakon toga su koristili svaku priliku za seks, a njihovu aferu potvrdila je i sama Kris Džener.

1/6 Vidi galeriju Kris Džener Foto: Phillip Faraone / Getty images / Profimedia, Printscreen/Instagram/krisjenner

No, stvar je u svoje ruke uzela Todova majka, koja je nazvala Roberta Kardašijana i rekla mu: "Tvoja žena ima 36 godina, a moj sin 24. Predlažem da ti razgovaraš s njom, a ja ću s njim".

Tod je nakon toga prekinuo s Kris, a Robert Kardašijan podneo je zahtev za razvod.

"Robert je bio emocionalno uništen. Razvod nije bio nešto čemu se radovao. Bio je porodični čovek i sve što ga je zanimalo bila su njegova supruga i deca", rekao je svojevremeno njegov advokat.

Kris Džener je sve te skandale ostavila iza sebe i oni nisu naštetili njenoj uspešnoj karijeri poslovne žene. Osim toga, sve vreme nastoji da zadrži mladoliki izgled pa se podvrgnula brojnim estetskim zahvatima i čini sve kako bi zadržala mladost i lepotu.

(Kurir.rs/Jutarnji.list)

VIDEo: Kako se Kim uvukla u haljinu Merilin Monro: