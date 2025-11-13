Slušaj vest

Glumac Džejms van der Bik stavlja na aukciju niz svojih dragocenih suvenira iz serije ''Dosonov svet'' kako bi mogao da plati lečenje od raka.

Četrdesetosmogodišnji glumac, kojem je prošle godine dijagnostikovan rak debelog creva u trećem stadijumu, proslavio se ulogom Dosona Lerija u omiljenoj tinejdžerskoj drami koja se emitiovala od 1998. do 2003. godine.

Džejms van der Bik Foto: Agency/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Džejms je priznao da se oseća nostalgično zbog rastanka s predmetima, ali je dodao da je, s obzirom na nedavne neočekivane preokrete u njegovu životu, sada pravo vreme za to.

Među predmetima koje će fanovi imati priliku da poseduju nalazi se i odeća koju je nosio u pilot-epizodi, za koju se, prema časopisu "People", očekuje da će se prodati u iznosu do 4.000 dolara.

Na prodaju će biti i ogrlica koju je Doson darovao Džoj Poter (tumačila ju je Kejti Holms) za maturu, a procenjuje se da bi se mogla prodati u iznosu između 26.400 i 52.800 dolara.

Džejms van der Bik Foto: Profimedia

Predmete želi da proda tokom Zimske aukcije memorabilija iz sveta zabave uživo, koja će se održati od 5. do 7. decembra.

- Godinama sam čuvao ove dragocenosti, čekajući pravo vreme da nešto učinim s njima, a uz sve nedavne neočekivane preokrete koje mi je život priredio, jasno je da je vreme sada - podijelio je otac šestoro dece.

- Iako osećam određenu nostalgiju dok se opraštam od ovih predmeta, dobro ih je moći ponuditi putem Propstoreove aukcije i podeliti s onima koji su godinama podržavali moj rad.'