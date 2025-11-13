Slušaj vest

Viralni influenser za hranu Majkl Duarteubijen je u Teksasu nakon što su ga policajci upucali kada je, navodno, mahao nožem i nasrnuo na njih vičući: „Ubiću vas!“

Majkl Duarte, poznat na internetu kao FoodWithBearHands, bio je u Teksasu u subotu, samo tri dana nakon godišnjice braka, kada je izgubio život, prenosi Metro.

Šerifova kancelarija okruga Medina saopštila je da su reagovali na poziv o „muškarcu sa nožem koji se ponaša neuračunljivo“ i da je, po dolasku policije, Duarte zapretio službenicima.

Majkl Duarte sa porodicom Foto: Gofundme.com

U saopštenju se navodi: „Nakon što je policajac više puta naredio Duartiju da legne na zemlju, on je potrčao prema policajcu vičući: ‘Ubiću te!’“

Policija je tada otvorila vatru, a Duarte je ubrzo preminuo u bolnici u San Antoniju.

Njegova porodica, koja je potvrdila smrt oca jedne devojčice, oprostila se od „voljenog“ supruga i oca koji je bio „sjajan prijatelj mnogima“.

Njegova rođaka Sandra Akosta AmaJa napisala je na društvenim mrežama:

„Majkl je nosio predivno svetlo u sebi. Bio je ljubazan prema svima koje je sreo. Najviše sam se divila načinu na koji je voleo svoju suprugu Džesiku Li Duarte i ćerku Oukli. Imao je neverovatan dar za kuvanje i delio je taj poklon sa svetom. ‘FoodWithBearHands’ je bio uspešan jer se njegova strast osećala u svakom jelu. Majkle, tvoje posebno svetlo će nam svima nedostajati. Počivaj u miru, dragi rođače. Znam da si sada sa Isusom, ispunjen radošću zajedno sa svojom majkom i bakom. Volim te.“

Majkl Duarte Foto: Printscreen/TikTok

Majkl je svoj Instagram profil pokrenuo 2019. godine, a njegovi video-snimci kuvanja, koji su u početku predstavljali samo hobi, kasnije su prerasli u lični brend.