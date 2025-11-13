Slušaj vest

Premijera filma "Jay Kely" u Los Anđelesu obežena je skandaloznom scenom, sa Adamom Sendlerom i njegovom ćerkom Sedi u glavnim ulogama.

"Idi odmah i presvuci se", "Pokrij se, stojiš tako pored svog oca", glase komentari o šokantnom modnom izdanju ćerke Adama Sendlera (59). I to je samo delić reakcija.

"Moja ćerka ovo nikada ne bi uradila", "Ovo je tako neprimereno", mnogi ne mogu da se načude haljini koju je nosila ćerka čuvenog komičara, dok su drugi ubeđeni da je razlog koji se krije iza sramotnog modnog izdanja "privlačenje medijske pažnje sa ciljem da se lansira njena karijera".

"I te kako je znala šta radi", "Njeni roditelji ovo odobravaju", "Nema ovde bilo čega slučajnog", poručuju pa Sedi Sendler zovu Sedi Svini jer je upoređuju sa glumicom Sidni Svini, koja svoje bujno poprsje bez ustezanja pokazuje u javnosti.

Mali je broj onih koji misle da se desio peh pa da poznata naslednica nije znala da joj se haljina providi.

Iako neki misle da je devojka pored nje na snimku njena mlađa sestra Sani Sendler (17), pogrešili su. Druga naslednica Adama Sendlera i njegove supruge Džeki jeste bila na premijeri, ali ne u ovakvom izdanju, iako i ona nije nosila brushalter ali je diskretnija haljina to koliko-toliko sakrila.

I mama Džeki Sendler nije nosila grudnjak ispod crne toalete čiji je diskretniji kroj zamaskirao taj nedostatak.

Šokirao je i sam Adam Sendler jer je nosio elegantno odelo, a zna se da se na crvenom tepihu uglavnom pojavljuje u ležernijim kombinacijama. "Sigurno mu je bilo neprijatno u ovoj odeći". ističu, ali i dodaju da je daleko veću neprijatnost izazvao modni stil njegove starije ćerke.

"Nikada mi se nije dopadao, u svojim filmovima ženu i decu prikazuje na čudan način", glasi opaska na račun "najsiromašnijeg milionera", a evo zašto ga tako zovu.

Skroman život Adama Sendlera

Glumac se smatra veoma skromnom zvezdom, a taj epitet dobio je jer javnost smatra da ne živi onako kako bi trebalo s obzirom na to da je zaradio 800 miliona dolara. Pisalo se da ima skromnu kuću, da nameštaj kupuje na buvljaku i da najradije jede pljeskavicu, odnosno hamburger.

Često se može videti kako vozi bicikl, a ne neki skupoceni automobil, a i stil odevanja mu je nesvakidašnji za jednog milionera, pa uglavnom nosi šortseve, majice i oversajz dukserice. Pisalo se i da jede ostatke hrane iz restorana, međutim, nema zvaničnih podataka o tome.

Zna se da je pre nekoliko godina kupio kuću za više od četiri miliona dolara, ali i pored toga, u poređenju sa ostalim bogatim glumcima, odaje utisak da mu je bahaćenje strano. Neko kaže da samo ne voli da pokazuje koliko ima, a ono što je važnije jeste humaniitarni rad kojem je posvećen.

Donirao je 10 miliona dolara dečjoj bolnici, dao je 80 miliona dolara za podršku umetničkim programima za decu, poklonio 50 miliona dolara za pomoć porodicama nakon prirodnih katastrofa. Možda je "najsiromašniji", ali je bez dileme milioner sa velikim srcem!

Šta se zna o ćerkama Džeki i Adama Sendlera

Glumac je nakon rođenja prve ćerke izjavio: "Očinstvo je zabavno. Sjajno je. Volim to dete, umirao sam od želje da postanem otac".

Njegove naslednice se već bave glumom, pojavile su se u filmu "Hubie Halloween", kao i u "You Are So Not Invited". Nedavno su se pridružile ocu u seriji "Happy Gilmore 2".

"One su veoma talentovane, i divno je gledati ih na setu", poručio je.

Starija ćerka Sedi Medison Sendler pojavila se još 2008. na filmskom platnu, u "You Don't Mess with the Zohan", a iste godine mogla je da se vidi u očevom filmu "Bedtime Stories".

Ubrzo nakon što se rodila, glumac je rekao da je "mislio da je zanimljiv svom detetu, a onda je shvatio da ga beba gleda jedino u čelo". Kasnije se u emisiji "The Tonight Show" pohvalio da je postao njen miljenik i da više imitira njega nego mamu Džeki.

"Nisam dobar sa pričama za laku noć, to bi trebalo da uspava dete, a moja ćerka se uznemiri", dodao je kroz šalu.

U emisiji Elen Dedženeris 2019. podelio je svoje "muke": "Znate, vozim se okolo sa njom i njenim drugaricama i čujem ih kako sada pričaju o momcima... neverovatno je, kako sam pre pet godinama razmišljao o tim dečacima. Kada bi spomenuli ime deteta, rekao bih: 'Volim to dete', sada postajem jako nervozan". Za bar micvu starije ćerke organizovao je nastup frontmena grupe Maroon 5, Adama Levina.

Vest o rođenju druge ćerke objavio je na svom sajtu. Sani Medelin Sendler glumila je u više očevih filmova, "Grown Ups", "Blended" i "Murder Mystery".

Komičar je u emisiji "Drew Barrymore Show" otkrio da njegove ćerke žele da glume u filmovima drugih autora uz opasku "tata nije dovoljno dobar". "Hoće da rade svoje stvari", dodao je.

Sani je talentovana i za pevanje i imala je nekoliko nastupa u pratnji oca. I za njenu bar micvu 2022. priredio je iznenađenje pa je među gostima bila Dženifer Aniston, sa kojom se više puta sreo na filmskom platnu.

