Poznata pevačica i glumica, Arijana Grande, našla se u neprijatnoj situaciji tokom premijere filma "Wicked: For Good", koja je održana 13. novembra u Singapuru. Dok je koračala žutim tepihom uz druge zvezde, jedan muškarac je preskočio barijeru i nasrnuo na nju.

Incident se dogodio na ulazu u oblasti studija u kojem je održan događaj. U videima koji su se kasnije proširili društvenim mrežama, vidi se kako nepoznati čovek naglo prilazi Arijani, hvata je za ruku i prsima se pritiska uz nju dok ona pokušava da se izvuče. Ubrzo je reagovalo i obezbeđenje, ali i koleginica i prijateljica Sintija Erivo, koja je priskočila u pomoć i zaštitinički reagovala, prenosi Daily Mail.

Zaštitnički gest i hitna reakcija

Sintija je videla trenutak kada je muškarac protrčao pored fotografa i skočio prema Arijani, pa je instinktivno skočila između njih i povika­la, pokušavajući da blokira napad, čime je izazvala šok, ali i oduševljenje okupljenih. U narednim trenucima, Ari­janu je vidno potresen­u podržala još jedna koleginica Mišel Jioh.

Napadač, identifikovan kao Džonson Ven, poznatiji kao "Pidžama Men", već je bio meta kritika zbog sličnih incidenata sa drugim poznatim ličnostima.

Nakon incidenta, Arijana je snimljena kako duboko diše i drži ruke podignute, dok je Sintija pružila podršku. Iako su nastavili događaj, atmosfera je nesumnjivo promenjena. Pevačica je kratko prokomentarisala da je "dobro", ali da je "potresena".

Sintija postala viralna na društvenim mrežama

Sintija Erivo (38) je već danima izuzetno popularna na društvenim mrežama zbog svoje specifične gestikulacije, facijalne ekspersije i načina komunikacije. Snimci njenih reakcija u različitim situacijama preplavili su X, Instagram i druge mreže. Glumica igra jednu od glavnih uloga, kako u filmu "Wicked", tako i u njegovom nastavku "Wicked: For Good", čija se premijera u Srbiji očekuje 3. decembra.

