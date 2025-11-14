Slušaj vest

Konačno je objavljen prvi trejler za "Đavo nosi Pradu 2", dugo očekivani nastavak kultnog filma iz 2006. godine. Obožavatelji Mirande Pristli i njenih asistentkinja dobili su uvid u novo poglavlje ove modne priče.

U prepoznatljivom stilu 20th Century Studios najavio je trejler uz legendarnu rečenicu: "Nastavak? Za proleće? Revolucionarno". Video je propraćen Madoninom pesmom "Vogue", koja je obeležila i originalni film, te potvrđuje povratak glavnih zvezda.

"Meril Strip, En Hatavej, Emili Blant i Stanli Tuči vraćaju se u 'Vrag nosi Pradu 2', u bioskopima od 1. maja 2026", stoji u zvaničnoj najavi.

Miranda se snalazi u digitalnom svetu

Novi film pratiće glavnu urednicu časopisa "Runway" Mirandu Pristli (Meril Strip) dok pokušava da održi svoju karijeru u svetu u kom štampano novinarstvo polako nestaje.

En Hatavej i Meril Strip u prvom delu filma Đavo nosi Pradu Foto: Profimedia

Situacija se dodatno komplikuje kada se Miranda suoči s Emili Čarlton (Blant), svojom bivšom mlađom asistentkinjom koja je u međuvremenu postala moćna izvršna direktorka luksuzne grupacije. Upravo je njen marketinški budžet Pristli očajnički potreban kako bi spasila svoje carstvo.

Uz povratak omiljenih likova iz prvog filma, najavljeno je da će se glumačkoj postavi pridružiti i brojna nova lica, dok se neki od sporednih likova neće pojaviti u nastavku.

