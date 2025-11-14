Slušaj vest

U Holivudu vlada prava drama nakon što su vojvotkinja Megan Markl i princ Hari navodno zahtevali da se s Instagrama obrišu njihove fotografije sa spektakularne proslave 70. rođendana Kris Džener. A upravo je taj potez, prema tvrdnjama insajdera, jako razljutio porodicu Kardašijan-Džener.

Fotografije na kojima se par provodi i pleše s domaćicom zabave objavile su Kim Kardašijan i Kris Džener, ali nekoliko sati kasnije misteriozno su nestale s njihovih profila.

Prema pisanju "People" magazina, Megan i Hari zamolili su da se nijedna njihova fotografija s proslave ne objavljuje, iako su samo nekoliko sati ranije pozirali fotografima na dobrotvornoj večeri Baby2Baby, zajedno s prijateljicom Serenom Vilijams.

Izvori tvrde da su Markl i Hari na pozivnici za zabavu, održanoj u 165 miliona dolara vrednoj vili Džefa Bezosa u Beverli Hilsu, označili "ne" na delu o dozvoli za fotografisanje.

Kim i Kris su besne

"Kim je bila šokirana – rekla je: ‘Fotografisani ste celo veče, pozirali ste kao i svi ostali, šta sad nije u redu?‘ Bila je besna", rekao je izvor za Daily Mail.

Bivši urednik američkog "OK! Magazina", Rob Šater, izjavio je da Kardašijanke potez smatraju ličnom uvredom.

"Ne možeš da ‘goustuješ‘ Kardašijane", poručio je jedan holivudski insajder pa dodao: "Ko dođe na njihovu proslavu, postaje deo mašinerije – nema povlačenja."

Drugi su dodali da Megan "upravo stvara nove neprijatelje u Holivudu, a Kardašijanke ne opraštaju lako".

Pokušali su da se približe Bezosu, ali su naljutili pogrešne ljude

Brend analitičar Nik Idi tvrdi da je Meganina i Harijeva prisutnost na zabavi bila strateški potez jer Bezosova produkcija priprema film u kom Megan navodno ima ulogu.

"Žele da se povežu s najmoćnijima u Holivudu, ali takvo ponašanje će im se obiti o glavu", rekao je, pa nastavio: "Ne mogu s jedne strane da koriste svoj status za humanitarni imidž, a s druge da zahtevaju da ih brišu s elitnih događaja."

Uprkos brisanju, fotografije Megan i Harija i dalje kruže internetom. Na jednoj od njih Hari nasmejano grli slavljenicu, dok Megan, ozbiljnijeg izraza lica, nežno drži ruku na Krisinom ramenu. Na drugoj, vojvoda od Saseksa uhvaćen je kako se razdragano približava Džener na plesnom podiju.

Međutim, iako su njihove fotografije nestale, na Krisinom profilu i dalje su vidljive slike s Bijonse, Džastinom Biberom, Marajom Keri, Markom Zakerbergom, Stivijem Vonderom i Oprom Vinfri.

Na proslavi, koja je bila u Bond stilu, Džener je blistala u crvenoj haljini i pozirala s pištoljem u ruci, dok je Hari delovao opušteno i nasmejano.

"Čini se da Megan nije bila jednako oduševljena", komentarisali su tada britanski mediji.

Kraljevski komentator Tom Bauer izjavio je da je poziv na takvu zabavu za Megan "veliki plus", ali da se na Harijevom licu vidi "da mu sve to nije po volji".

"On izgleda kao da mu je dosta parade po Holivudu", rekao je Bauer, prenosi Jutarnji.hr.

