Rođene na isti dan: Jelisaveta Orašanin i njena mama proslavile rođendan, a evo kako izgledaju roditelje glumice
Glumica Jelisaveta Orašaninjuče je proslavila svoj 37. rođendan, ali ovaj datum ima posebno značenje u njenoj porodici, jer je istog dana rođena i njena majka, koja je napunila 69 godina.
Jelisaveta je na Instagramu podelila fotografiju prelepe torte napravljene specijalno za njih dve, na kojoj su bile njihove slike iz detinjstva i brojevi godina koje su napunile juče 13. novembra.
Objava je raznežila pratioce, koji su u komentarima čestitali i majci i ćerki, uz poruke da su pravi primer porodične ljubavi i bliskosti.
Osim toga, Jelisaveta je pozirala u liftu sa ogromnim buketom cveća, a od koga ga je dobila nije poznato.
Roditelji Jelisavete Orašanin više od 40 godina u braku
Podsetimo, Jelisaveta je jako ponosna na svoje roditelje, koji su u braku više od 40 godina.
Obeležavanje njihove 39. godišnjice glumica je s ponosom podelila pre tri godine na svom Instagram profilu, te tada pokazala i kako joj roditelji izgledaju.
- 39 godina braka! Mama i tata! - napisala je ona tada na Instagramu u opisu objave, a mnogi su istakli da glumica liči na oca.
"Trudim se da budem što više sa sestrom jer ona mnogo radi"
Pored roditelja Jelisaveta ima i rođenu sestru Milicu, a jedna drugoj su najveća podrška o čemu je glumica jednom prilikom i javno govorila.
- Trudim se da budem što više sa sestrom jer ona mnogo radi, pa svaki slobodan trenutak provodim s njom. Uveče šetamo, tu je i njen pas bez kojeg ne možemo da izađemo i trudim se da budem što više van kuće - rekla je Jelisaveta Orašanin svojevremeno.
(Kurir.rs/Blic)
