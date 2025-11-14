Slušaj vest

Glumica Jelisaveta Orašaninjuče je proslavila svoj 37. rođendan, ali ovaj datum ima posebno značenje u njenoj porodici, jer je istog dana rođena i njena majka, koja je napunila 69 godina.

Jelisaveta je na Instagramu podelila fotografiju prelepe torte napravljene specijalno za njih dve, na kojoj su bile njihove slike iz detinjstva i brojevi godina koje su napunile juče 13. novembra.

1/6 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Objava je raznežila pratioce, koji su u komentarima čestitali i majci i ćerki, uz poruke da su pravi primer porodične ljubavi i bliskosti.

Osim toga, Jelisaveta je pozirala u liftu sa ogromnim buketom cveća, a od koga ga je dobila nije poznato.

Roditelji Jelisavete Orašanin više od 40 godina u braku

Podsetimo, Jelisaveta je jako ponosna na svoje roditelje, koji su u braku više od 40 godina.

Obeležavanje njihove 39. godišnjice glumica je s ponosom podelila pre tri godine na svom Instagram profilu, te tada pokazala i kako joj roditelji izgledaju.

- 39 godina braka! Mama i tata! - napisala je ona tada na Instagramu u opisu objave, a mnogi su istakli da glumica liči na oca.

Roditelji Jelisavete Orašanin Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

"Trudim se da budem što više sa sestrom jer ona mnogo radi"

Pored roditelja Jelisaveta ima i rođenu sestru Milicu, a jedna drugoj su najveća podrška o čemu je glumica jednom prilikom i javno govorila.

- Trudim se da budem što više sa sestrom jer ona mnogo radi, pa svaki slobodan trenutak provodim s njom. Uveče šetamo, tu je i njen pas bez kojeg ne možemo da izađemo i trudim se da budem što više van kuće - rekla je Jelisaveta Orašanin svojevremeno.

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: Trening Jelisavete Orašanin: