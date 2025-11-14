Slušaj vest

Paris Džekson, ćerka pokojnog Majkla Džeksona, šokirala je pratioce objavom u kojoj je otvoreno pokazala posledice godina zavisnosti - rupu u nosu nastalu usled oštećenog hrskavičnog septuma.

U videu koji je objavila na TikToku, dvadesetsedmogodišnja muzičarka prvi put je javno progovorila o tome, priznajući da joj je deformacija "ponekad veoma vidljiva".

- Imam jako glasan zvižduk kad dišem kroz nos. Bukvalno se čuje, rekla je Paris, dok je osvetlila nozdrvu da bi pokazala rupu nastalu gubitkom hrskavice.

Strah od povratka na staro

Oštećenje je počelo kad je imala oko 20 godina, a iako bi operacija mogla da reši problem, Paris je odbija jer se plaši da bi joj lekovi posle zahvata mogli izazvati recidiv.

- Morala bih da pijem tablete za bolove, a ne želim da rizikujem. Ne želim ponovo da se igram s tim, rekla je.

Nakon godina upotrebe heroina i drugih droga, Paris je sada pet godina čista. Kaže da su joj droge uništile život, ali dodaje da svako mora sam da prođe svoj put.

- Ne preporučujem to nikome jer je meni sve upropastilo. Ali neću nikome govoriti šta da radi, rekla je u videu.

Cena koju je platila

Lekari objašnjavaju da je drogom oštećen nosni septum jer kiseline i hemikalije razaraju hrskavicu i sprečavaju dotok kiseonika, što dovodi do raspadanja tkiva.

Paris se danas trudi da živi potpuno trezno. U januaru je obeležila pet godina bez alkohola i narkotika i tom prilikom napisala:

- Reći da sam zahvalna bila bi slaba reč. Zahvalnost ne pokriva ni delić onoga što osećam. Zbog trezvenosti danas mogu da se smejem, da stvaram muziku, da volim svoje pse i mačku, da osetim tugu i radost. Da živim.

Od Neverlanda do tame

Paris je odrasla na imanju Neverland, okružena egzotičnim životinjama, vožnjama i slavnim gostima svog oca. Majka Debi Rou bila je medicinska sestra koja se udala za Majkla 1996. godine i rodila mu dvoje dece, Princa i Pariz, pre nego što su se razveli četiri godine kasnije.

Posle Majklove smrti 2009. godine, Paris je imala samo jedanaest godina. Preselila se kod strica Džermejna, ali je već kao tinejdžerka počela da se druži sa starijim ljudima, tetovira i eksperimentiše sa drogom.

Kasnije je priznala da se samopovređivala i imala poremećaj u ishrani.

- Bila sam devojčica koja je pokušavala da odraste prebrzo. Nisam bila dobra osoba tada, rekla je.

U rehabilitaciju je otišla 2019. godine i tada započela borbu za oporavak. Danas, Paris Džekson je trezna skoro šest godina i kaže da je zahvalna na drugoj šansi koju joj je to donelo.

- Osećam sunce na koži i ono je toplo. Život ide dalje, bez obzira da li sam trezna ili ne, ali sada konačno mogu da budem prisutna u njemu, napisala je.

Za nju, svaki udah, pa i onaj kroz nos koji zviždi, dokaz je da je još uvek tu, živa i svesna koliko ju je ta borba promenila.

