Kralj Čarls rođen je 14. novembra 1948. godine, dok je njegov deda Džordž VI bio na čelu britanske kraljevske porodice. Krunu je čekao 73 godine, a često je punio medije svojim privatnim životom.

Čarls Mauntbaten-Vindsor čekao je duge 73 godine da sedne na tron Ujedinjenog Kraljevstva. Današnji britanski kralj bio je najdugovečniji princ od Velsa, a tokom godina je neretko javnosti bio zanimljiv zbog svojih ljubavnih nedaća. Pratili su ga skandali koji su prikazani i u seriji "Kruna", a neki od njih ostaće zabeleženi u kraljevskoj istoriji. Kralj Čarls danas slavi 77. rođendan.

Kao mladić ljubio je brojne pripadnice visokog britanskog društva. Povezivali su ga s Džordžijanom Rasel, ćerkom sera Džona Rasela koji je bio britanski izaslanik u Španiji, ledi Džejn Velesli, ćerkom 8. vojvode od Velingtona, ledi Sarom Spenser, sestrom njegove buduće supruge Dajane, te s Kamilom Šand.

Današnju suprugu Kamilu, Čarls je opisao ženom svog života. Par nije prekinuo odnose ni kada se on venčao s Dajanom Spenser, a pokojna princeza je u intervjuima govorila da im je u braku bila gužva jer ih je bilo troje. Britanski mediji su u novembru 1992. godine objavili transkript privatnog razgovora između Čarlsa i Kamile iz 1989. godine. U tom trenutku Čarls je i dalje bio u braku s Dajanom. U javnost je procurio njihov seksi razgovor koji je naneo veliku štetu Čarlsovom ugledu, te je bio veliki udarac na njegov brak s Dajanom.

Od Dajane se razveo 1992. godine, ali par je nastavio da zajedno obavlja kraljevske dužnosti. Dve godine kasnije, današnji kralj je javno priznao svoju aferu s Kamilom. Dajana se iste večeri na jednom događaju u Londonu pojavila u uskoj crnoj haljini golih ramena koja je danas poznata kao "osvetnička haljina".

Kraljica Elizabeta dugo je pokušavala da spasi brak svog prvorođenog sina i naslednika krune, ali u tome nije uspela. Nakon dugo godina popustila je i dala dozvolu Čarlsu da se venča s Kamilom. Bilo je to dugo nakon smrti princeze Dajane, 2005. godine. Tim činom Čarls je prekršio veliko kraljevsko pravilo. Naime, Kamila je bila razvedena, a članovima kraljevske porodice bio je tabu venčati se s razvedenom osobom. Čarlsovi roditelji nisu bili na samom venčanju, ali su se pojavili na svadbenoj proslavi u dvorcu Vindsor istog dana.

Britanskom kralju nije bilo lako ni kada je njegov mlađi sin, princ Hari, odstupio s kraljevskih dužnosti 2020. godine i preselio se sa svojom suprugom Megan Markl u SAD. Hari je u intervjuu s Oprom Vinfri otkrio da ne razgovara sa svojim ocem, te da Čarls ne želi da se javi na njegove pozive. U knjizi "Rezerva", Hari je detaljno opisao kako mu otac nije dao nikakvu podršku nakon smrti majke, nije podržao njegov brak s Markl, te ga je "iskoristio" u medijima da bi svoj odnos s Kamilom prikazao u boljem svetlu. Njihov odnos postao je stabilniji nakon smrti kraljice Elizabete II, ali čini se da je Hari udaljeniji od svoje porodice nego ikada.

Problemi u porodici za britanskog kralja ne prestaju ni danas. Čarls III je Endruu ukinuo titulu princa zbog povezanosti s Džefrijem Epstajnom pre samo nekoliko dana. Endru je s dužnosti odstupio još 2020. godine, a majka mu je 2022. ukinula sve počasne vojne titule, te je morao da prestane da koristi izraz "njegovo kraljevsko visočanstvo", prenosi 24 sata.hr.

