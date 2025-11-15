Slušaj vest

Poznata glumica srpskog porekla Stana Katić ponovo osvaja Holivud, ovoga puta u ulozi tajne agentkinje CIA u novoj američkoj seriji "Upleteni" ("Entangled"), iza koje stoji deo autorske ekipe popularnog trilera "Odsustvo" ("Absentia").

Reč je o uzbudljivoj dramskoj seriji inspirisanoj stvarnim događajima, u kojoj će Katićeva tumačiti lik Ebi Saliven, agentkinje CIA koja, zajedno sa suprugom, balansira između porodičnog života i opasnih špijunskih misija u jednoj od najrizičnijih zemalja sveta.

Seriju kreira Vil Pasko, autor i producent treće sezone serije "Odsustvo", dok produkciju potpisuje Džef Frost iz producentske kuće "Bristol Circle Entertainment". Uz njih, kao izvršna producentkinja potpisana je i sama Stana Katić, koja se tako vraća u žanr koji ju je proslavio.

1/7 Vidi galeriju Stana Katić Foto: Printscreen/Youtube/Jugoslavija, StanaKatic/Instagram, Phamous / Backgrid USA / Profimedia

Priča o agentima i porodici

Serija "Upleteni" nadahnuta je istinitom pričom o bračnom paru iz CIA, Meredit i Frediju Vudrafu, koji su decenijama radili pod dubokim pokrićem širom Evrope, Afrike i Bliskog istoka, balansirajući između službe, braka i roditeljstva.

Serija donosi realističan prikaz života obaveštajaca, ali i intimnu stranu ljudi koji iza šifara i tajnih identiteta kriju lične borbe i tragedije.

Od devojke iz Hamiltona do holivudske zvezde

Stana Katić rođena je 26. aprila 1978. godine u Hamiltonu, u Kanadi, kao najstarije dete roditelja Rade i Petra Katića, poreklom iz Hrvatske.

Porodica se kasnije preselila u Sjedinjene Američke Države. Stana je završila dramsku školu u Čikagu, a zatim nastavila studije glume u Beverli Hilsu.

Prve mesece u Los Anđelesu provodila je u hostelima i automobilu, radeći povremeno kao prodavačica, sve dok nije dobila prve glumačke angažmane. Karijeru je započela u serijama "Istražitelji iz Majamija" i "24 časa", a zatim je stigla do zapaženih uloga uz zvezde poput Danijela Krejga, Eve Mendez i Samjuela L. Džeksona.

Svetsku slavu stekla je ulogom detektivke Kejt Beket u popularnoj seriji "Kasl", uz Nejtana Filiona, za koju je osvojila tri nagrade People’s Choice za najbolju dramsku glumicu.

Stana Katić Foto: SMT Pictures / AFP / Profimedia

Gluma, produkcija i povratak korenima

Nakon završetka serije Kasl, Stana Katić je producirala i glumila glavnu ulogu u trilera drami "Odsustvo", a potom se oprobala i u filmu "Poziv za špijuna" , koji govori o ženskim špijunkama tokom Drugog svetskog rata.

Publika ju je zapamtila i po ulozi u horor trileru "Zaposednutost Hane Grejs", kao i po glasovnoj ulozi u animiranim filmovima o Čudesnoj ženi iz serijala "Liga pravde: Kriza na beskonačnim Zemljama".

Katićeva nikada nije krila svoje poreklo i često ističe da je ponosna na svoje srpske korene i vrednosti koje su joj roditelji preneli.

– Odrasla sam u porodici izbeglica i naučila da uvek poštujem rad, obrazovanje i korene. To je dar koji nosim sa sobom – rekla je glumica jednom prilikom.

Privatni život i porodica

Na snimanju jedne serije upoznala je biznismena Krisa Brkljača, s kojim se venčala 2015. godine u intimnoj ceremoniji na obali Dalmacije. Par je 2022. godine dobio svoje prvo dete, a Stana svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti.

Nova era karijere

Posle niza uspešnih projekata, Stana Katić se sa serijom "Upleteni" vraća u žanr špijunskog trilera i drame, ulogom žene rastrzane između dužnosti, porodice i opasnog tajnog života.

Katićeva će, osim uloge, imati i produkcijsku ulogu, čime još jednom potvrđuje da je jedna od najuspešnijih glumica srpskog porekla u Holivudu.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

VIDEO: Holivudska glumica obišla Zlatibor: