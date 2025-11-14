Slušaj vest

Slavna glumica Demi Mur napunila je 11. novembra 63 godine. Mnogi su joj čestitali divan dan, a među čestitkama našla se i jedna posebna fotografija.

Demi Mur je na toj slici sa Beograđankom, o kojoj se ranije pisalo da je emotivna partnerka slavne glumice što je bilo veoma ispraćeno i u svetskoj i u domaćoj javnosti.

Demi i Maša Foto: printscreen/instagram/demimoore

Fotografija prikazuje koliko Demi Mur i Maša Mandžukauživaju u zajedničkom društvu, a njih dve i sarađuju, na polju mode, pa je uspešna stilistkinja iz Beograda osmislila brojna modna izdanja holivudske zvezde. Jedan takav stajling možete videti na slici.

Maša Mandžuka svoje modno umeće i znanje o modi udružila je sa Andom Đentile. Veoma su poznati i omiljen tandem u Holivudu, i to već 15 godina, koliko traje njihova saradnja, ali su izuzetno bliske i mimo posla.

Upravo je Anda javno čestitala rođendan Demi Mur i to upravo slikom na kojoj je holivudska glumica sa Beograđankom Mašom. Čuvena glumica šerovala je tu objavu, pa je čitav svet mogao da vidi kakva poseban veza spaja Mandžuku i svetsku zvezdu.

Anda ističe da je Demi Mur njihova velika prijateljica, kao i da je saradnja sa njom prava magija.

Maša Mandžuka i Anda Đentile sarađuju sa ogromnim brojem svetskih zvezda, na toj lisit su: Dru Barimor, Ana de Armas, Tejlor Hil, Zore Kravic, Lais Ribeiro, Bjanka Balti, a njihov profesionalni put obeležila i legendarna Dajana Kiton

Slučajno ili ne, Maša je pre nekoliko meseci pozirala u teksas jakni na kojoj piše "Vilis", a ranije je zajedno sa Demi Mur prisustvovala porodičnim okupljanjima u kući legendarnog Brusa Vilisa, bivšeg supruga istaknute glumice.

Nakon razvoda od Eštona KučeraDemi Mur se često viđala u društvu poznate Beograđanke, pa je buknula vest da su njih dve u vezi. "Drže se za ruke, a Demi je kao druga mama Mašinoj čerki", rekao je izvor za RadarOnline.

The Mirror je objavio da je ta veza počela 2016. ali i da beogradski mediji o tome pišu od jula 2017. godine.

Maša je među prvima imala uvid u memoare Demi Mur "Inside Out". "Obožavam te i više nego sam ponosna na sve što jesi i čast mi je da budem u tvom životu", poručila je Mandžuka preko Instagrama.

Demi I Maša primećene su kako zajedno kupuju odeću za devojčicu Rumi pa u društvu njenih ćerki koje je dobila sa bivšim suprugom Brusom Vilisom kao i sa Mandžukinom saradnicom Đentile. Pisalo se jedno vreme na osnovu slika njih dve sa devojčicom, da su Amerikanka i Beograđanka usvojile dete, ali su se zatim saznali ovi detalji.

Otac malene Rumi je Bogomir Doringer, koji živi u Amsterdamu, ali redovno odlazi u Los Anđeles kako bi posetio ćerku i njihovog sina Džulijana, pisao je The Mirror.

Veza glumice i stilistkinje nikada nije potvrđena. A 2016. Bogomir je podelio sliku na kojoj drži Rumi, pa je otkrio da je autor fotografije Skaut Vilis, ćerka Demi Mur.

Maša je prva žena sa kojom su Demi Mur dovodili u emotivnu vezu.

Mandžuka je u oktobru prošle godine objavila sliku na kojoj je sa glumicom i ćerkicom uz poruku: "Srećna Noć veštica".

Sa Demi Mur pojavljivala se i na fotografijama uz Brusa Vilisa, i ćerke čuvenih glumaca kao i Eme Heming sa kojom je u braku miljenik filmske publike.

