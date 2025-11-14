Slušaj vest

Džon Travolta podelio je video-snimak svog 14-godišnjeg sina i svi su ostali zapanjeni stepenom sličnosti mladog Bendžamina i slavnog oca iz mlađih dana. Kada se uporede fotorafije glumca iz perioda "Briljantina" i mlađanog naslednika - jasno je da u budućnosti možemo da očekujemo sina koji je tatina kopija. Bar po liku.

Džon Travolta, inače, sam odgaja svoju decu, Bendžamina i Elu (25), nakon što je njihova majka, Keli Preston, preminula od raka 2020. godine u 57. godini života. Glumac, koji sada ima 71 godinu, objavio je ove nedelje novi Instagram snimak na kom se on i najmlađi naslednik nalaze na snežnoj planinskoj stazi u Norveškoj. Njegovog sina vidimo kako se penje do vidikovca sa kog se pruža pogled na impresivan skandinavski pejzaž.

1/4 Vidi galeriju Sin Džona Travolte u Norveškoj Foto: Printscreen/Instagram/johntravolta

"Za mog sina Bena nema planine dovoljno visoke. Pozdrav iz Norveške", napisao je Travolta, koji je snimak postavio uz pesmu iz 1967. godine koju izvode Marvin Gej i Tami Tarel. Ipak, umesto na pejzaž, svi su pažnju obratili na lik 14-godišnjeg dečaka i veliku sličnost sa ocem.

Smrt najstarijeg sina, pa smrt supruge

Travolta i Preston, inače, venčali su se 1991. godine i imali su troje dece - Elu, Bendžamina i Džeta, koji je tragično preminuo u 16. godini 2009. godine. Džet, koji je imao istoriju napada, doživeo je još jedan tokom porodičnog odmora na Bahamima i preminuo nakon što je udario glavom o ivicu kade.

U aprilu Travolta je obeležio 33. rođendan na Instagramu uz dirljiv opis.

"Srećan rođendan, Džete - mnogo mi nedostaješ! Volim te zauvek!"

Porodicu je ponovo pogodio gubitak kada je Preston preminula u julu 2020, dve godine nakon dijagnoze raka dojke. Travolta je tada objavio vest i zahvalio se medicinskom timu.

Prošlog meseca, na dan koji bi bio 63. rođendan Keli Preston, Travolta je objavio njenu fotografiju uz snimak kako peva pesmu "Come Rain or Come Shine" iz četrdesetih godina.

"Snimio sam ovu pesmu za Keli i želim da je podelim s vama na njen rođendan. Srećan rođendan, Keli, volimo te. Džon, Ela i Ben", napisao je.

Travolta je otvoreno govorio o procesu tugovanja u godini nakon Keline smrti, u intervjuu za špansko izdanje magazina Esquire 2021. godine.

"Naučio sam da je plakanje i tugovanje za nekim lična stvar. Tuga je individualna i prolazak kroz sopstveni put je ono što može da vodi ozdravljenju", rekao je. Dodao je da je najvažnije "dopustiti drugoj osobi da tuguje na svoj način, bez dodatnih komplikacija".

Naveo je primer sahrane: "Recimo da ste veoma tužni, a zatim vam priđe neko ko je još tužniji i ne ostavlja vam prostora da tugujete. To je kao dva broda koja tonu zajedno." Dodao je da se osećao "preplavljeno tugom drugih" i da je prvi korak u suočavanju sa gubitkom odlazak na mesto gde je moguće tugovati bez ometanja.

Nakon teških gubitaka, deca su svakako najveća motivacija za dalji život veoljenog glumca.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Džon Travolta i Olivija Njutn