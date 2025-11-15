Slušaj vest

Zvezda popularne tinejdžerske serije One Tree Hill, Betani Džoj Lenc, otvorila je dušu i progovorila o najmračnijem periodu svog života – godinama koje je provela u religijskom kultu, dok je istovremeno glumila u jednoj od najgledanijih serija 2000-ih.

Lenc, koja je u seriji tumačila Hejli Džejms Skot, otkrila je da je tokom svih osam sezona snimanja živela pod nadzorom i uticajem religijskog kulta koji je kontrolisao svaki aspekt njenog života – od privatnih odluka do finansija.

"Ne mislim da je hrabro što govorim o tome. Mislim da je važno", rekla je 44-godišnja glumica i dodala:

"Ćutati o patnji koju sam proživela – mislim da to nikome ne pomaže. Ovo je jednostavno ispravno učiniti."

Svoje iskustvo opisala je u novoj knjizi Dinner for Vampires: Life on a Cult TV Show (While Also in an Actual Cult!), u kojoj želi da pomogne ljudima koji se možda nalaze u sličnim situacijama.

Kako je sve počelo

Lenc se sa 20 godina preselila u Los Anđeles kako bi započela glumačku karijeru. Upoznala je pastora preko biblijske grupe, a on je ubrzo nju i još nekoliko članova pozvao da se presele u malu komunumu u Ajdahu. Iako se iz današnje perspektive činilo očigledno, tada nije videla znakove upozorenja.

"Isprva je sve izgledalo normalno. A onda se počelo menjati, ali kad su promene postale očigledne, ja sam već bila preduboko u svemu tome. Bila sam mlada“, priznala je.

I dok su je kolege sa seta One Tree Hilla pokušavale upozoriti da se nalazi u kultu, ona je sve opravdavala intenzivnim duhovnim iskustvom.

"Videla bih na njihovim licima da se brinu, ali govorila sam sebi: 'Ne, ja nisam u kultu. Ja samo imam dublji odnos s Bogom nego drugi.'“

"Shvatila sam istinu tek kad sam poželela da odem“

Neke kolege bili su i brutalno iskreni. Krejg Šefer, koji je glumio Kita Skota, otvoreno joj je rekao da je deo kulta – ali ni tada nije verovala. Istina joj je postala jasna tek kada je poželela da napusti zajednicu, uključujući i supruga kojeg je tamo upoznala.

Tada je shvatila da će, ako odluči da ode, izgubiti sve – prijatelje, podršku i život kakav je poznavala.

"Ulog je bio ogroman. Oni su bili moji jedini prijatelji. Bila sam udata unutar grupe. Ceo moj život bio je sagrađen oko toga. Ako bih priznala da sam pogrešila… sve bi se srušilo“, rekla je Lenc.

Želi da pomogne ljudima koji su prošli kroz isto

Iako je prošla kroz godine izolacije, manipulacije i gubitaka, Lenc kaže da, uprkos svemu, ne žali.

"Ne žalim ni zbog čega što sam proživela“, zaključila je.

"Da nije bilo tog iskustva, danas ne bih imala svoju prelepu ćerku. Ne bih bila u mogućnosti da podelim svoju priču i pomognem ljudima koji su prošli isto, a koji zbog toga osećaju sram."

