Tražeći spas od ratova i stradanja, bezbroj ljudi sa ovih prostora bilo je primorano je da stari život ostavi iza sebe i prevali milje, zemlje i meridijane. Mnogi su se otisnuli i na drugi kraj sveta, do daleke Australije. Najmanji kontinent pružio im je šansu za novi, srećniji život, a po prisustvu prezimena koja zvuče poznato jasno je da su pružene prilike iskoristili na najbolji način. Među njima je i Monika Radulović, lepotica sa filmskom životnom pričom koja bez ikakve dileme zaslužuje ekranizaciju.

Rođena je 1990. u malom mestu Zavidovići, u Bosni i Hercegovini. Kada je imala četiri godine, sa roditeljima Goranom i Vinkom najpre je otišla u Dansku, a onda u Australiju. Kako to već biva, izbeglički život bio je sve, samo ne lak.

– Mama, tata, brat i ja smo živeli u sobi od 12 kvadrata. U Dansku smo došli sa jednim koferom. Roditelji su morali da se snalaze kako su znali i umeli, radili su razne poslove da bi nas prehranili – ispričala je svojevremeno.

Kada su se skrasili u Australiji, Monika se fokusirala na obrazovanje i diplomirala psihologiju na univerzitetu u Sidneju. No, kako je i nestvarno lepa, odlučila je da se okuša na drugom polju. Prijavila se na konkurs za australijsku predstavnicu na izboru za Mis Univerzuma. Dva puta je pokušala: 2014. bila je druga pratilja, a 2015. ponela krunu predstavljajući Novi Južni Vels. Učešće na internacionalnom takmičenju završila je na petom mestu.

Iako je počela da gradi manekensku karijeru, takmičarski duh nije je napuštao, pa je 2018. učestvovala u australijskom izdanju rijalitija Survivor, u kojem je ostala do kraja, postavši članica šampionskog plemena. Iste godine udala se za Alesandra Ljubičića, poznatog umetnika poreklom iz Jajca, jednog od najcenjenijih australijskih savremenih slikara mlađe generacije.

U srećnom i hamroničnom braku dobili su sinove Luku i Matea. Da uživa u svakom trenutku majčinstva i da sa čovekom svojih snova zaista živi bajku, lepa Monika Radulović otkriva i na Instagramu, gde ima više od 100 hiljada pratilaca.

