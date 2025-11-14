Slušaj vest

Društvene mreže je sada preplavio snimak njenog intervjua za arapske medije, gde je Dijana pričala na engleskom jeziku. Komentari su se nizali, a mnogi su primetili da je napravila dosta gramatičkih greški tokom intervjua.

- Aj em Dijana, from Serbia. Aj em so hepi bikoz ju ar invajt me - rekla je Dijana na snimku, a komentari su se nizali.

"Ar invajt. Koji je to glagolski oblik", "Naspram ovoga je Ana Nikolić studirala engleski jezik", "ovaj govor je sigurno naučila napamet", samo su neki od komentara.

Zatvorila butik u Beogradu

Podsetimo, Dijana Dilajn se pratiocima na Instagramu obratila pre nekoliko meseci otkrivajući da svoj butik zatvara, jer se odselila iz Srbije.

1/7 Vidi galeriju Dijana Dilajn Foto: Printscreen/Instagram/diline_dijana

- Evo me, napokon da vam saopštim šta se dešava u mom ludom životu. Preselila sam se, ne živim više u Srbiji, imam i želju i obavezu da podelim ovo s vama. Znate da ja godinama gradim Diline i mnogi ste uz mene od prvog momenta, i zato želim da se obratim isključivo vama.

Trebalo bi da znate, Diline se gasi. Mesecima sam ovo planirala, ali nisam imala snage da vam kažem. Sada je došlo to vreme, već je to to. Diline više neće postojati u Srbiji trenutno, postoje neke opcije za franšize. Što se tiče Diline bjutija, i to sam htela da ugasim, ali se pojavila moja drugarica i rekla da neću da ga gasim - navela je tada u videu Dijana.

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: Dijana Dilajn se vraća u Srbiju: