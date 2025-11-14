Slušaj vest

Modna dizajnerka Dijana Radonjić, poznatija kao Dijana Diline, preselila se u Dubai sa ćerkama.

Društvene mreže je sada preplavio snimak njenog intervjua za arapske medije, gde je Dijana pričala na engleskom jeziku. Komentari su se nizali, a mnogi su primetili da je napravila dosta gramatičkih greški tokom intervjua.

- Aj em Dijana, from Serbia. Aj em so hepi bikoz ju ar invajt me - rekla je Dijana na snimku, a komentari su se nizali.

"Ar invajt. Koji je to glagolski oblik", "Naspram ovoga je Ana Nikolić studirala engleski jezik", "ovaj govor je sigurno naučila napamet", samo su neki od komentara. 

Zatvorila butik u Beogradu

Podsetimo, Dijana Dilajn se pratiocima na Instagramu obratila pre nekoliko meseci otkrivajući da svoj butik zatvara, jer se odselila iz Srbije.

Dijana Dilajn Foto: Printscreen/Instagram/diline_dijana

- Evo me, napokon da vam saopštim šta se dešava u mom ludom životu. Preselila sam se, ne živim više u Srbiji, imam i želju i obavezu da podelim ovo s vama. Znate da ja godinama gradim Diline i mnogi ste uz mene od prvog momenta, i zato želim da se obratim isključivo vama.

Trebalo bi da znate, Diline se gasi. Mesecima sam ovo planirala, ali nisam imala snage da vam kažem. Sada je došlo to vreme, već je to to. Diline više neće postojati u Srbiji trenutno, postoje neke opcije za franšize. Što se tiče Diline bjutija, i to sam htela da ugasim, ali se pojavila moja drugarica i rekla da neću da ga gasim - navela je tada u videu Dijana.

(Kurir.rs/Blic)

Ne propustitePop kultura"Ne bih ovo nikad napisala, ali..." Dijana Diline na jedan detalj nije ostala ravnodušna "Jako me zaboli kada pročitam da..."
Screenshot 2025-05-29 142808.png
Pop kultura"Teške stvari su me odvele..." Dijana Dilajn konačno sve priznala nakon što je iznenada zatvorila butik i otišla iz Srbije (VIDEO)
Dijana.jpg
Pop kultura"DVA DANA SAM ŠOKIRANA, PROSTO NE MOGU DA VERUJEM" Dijana Dilajn se ponovo oglasila nakon najave da gasi biznis, IZNENADILA NOVOM OBJAVOM (VIDEO)
Dijana Dilajn
Pop kulturaDIJANA DILINE PRE I POSLE OPERACIJA - NEPREPOZNATLJIVA: "Mršavo telo, buci faca seoske mlade..." (FOTO)
Dijana Dilajn

 VIDEO: Dijana Dilajn se vraća u Srbiju: 

Dijana Dilajn se vraća u Srbiju Izvor: Instagram/diline_dijana