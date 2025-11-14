Izašao spisak favorita za Mis Univezuma: Evo koje mesto je zauzela Mongolka koja predstavlja Srbiju, Hrvatica prošla mnogo bolje
Objavljen je prvi nezvanični spisak favoritkinja za titulu Mis Univerzuma 2025, i već sada se jasno nazire nekoliko država koje bi mogle dominirati ovogodišnjim izborom. Na vrhu liste našle su se zemlje koje tradicionalno imaju jake predstavnice i bogatu istoriju uspeha na svetskim takmičenjima lepote.
Najviše iznenađenja izazvalo je treće mesto predstavnice Hrvatske, što se u regionu dočekuje sa velikom pažnjom. Komšijskom timu sa zadovoljstvom čestitamo na ovako visokom plasmanu već u ranoj fazi prognoza.
Top 30 favoritkija za Mis Univerzuma 2025
Filipini – Ma Ahtisa Manalo
Kolumbija – Vanesa Pulgarin
Hrvatska – Laura Gnjatović
Porto Riko – Zašeli Alićea
Tajland – Praveenar Sing
Gvadalupa – Ofeli Mezino
Venecuela – Stefani Abasali
Obala Slonovače – Olivia Jase
Čile – Ina Mol
Indonezija – Senli Liu
Kuba – Lina Luases
Indija – Manika Višvakarma
Kurasao – Kamil Tomas
Vijetnam – Huong Giang Ngujen
Portugal – Kamila Vitorino
Trinidad i Tobago – Latifa Moris
Meksiko – Fatima Boš
Turks i Kajkos – Berenis Dikenson
Brazil – Gabrijela Laserda
Šri Lanka – Lihasha Vajt
Nigerija – Bazil Onjinječi
Bolivija – Jesika Hauzerman
Kambodža – Nearisočeta Taj
Laos – Latana Munvilaj
Švedska – Danijela Lundkvist
Finska – Sara Džafce
Bangladeš – Tangija Metila
Francuska – Ev Žil
Gvatemala – Rašel Pas
Boner – Nikol Peiliker
A gde je Srbija?
Predstavnica Srbije, Mongolka Jelena Egorova, zasad se nije našla u top 30 favorita prema ovom nezvaničnom spisku. Iako uvid u širi izbor i konačne liste još nije dostupan, trenutni rezultati ne idu u korist našem timu.
Ipak, ovi spiskovi se menjaju iz dana u dan, a veliki broj takmičarki dobija na popularnosti tek nakon preliminarnih aktivnosti, intervjua i nacionalnih prezentacija.
Sezona je tek počela, a prostora za pomak itekako ima.
Jelena (Elena) Egorova, koja je ranije predstavljala Mongoliju na takmičenju "Miss Grand International", sada nosi lentu Srbije na jednom od najprestižnijih izbora lepote. Odluka je izazvala burne reakcije u Srbiji, a organizacija koja decenijama stoji iza izbora Mis Srbije takođe je reagovala saopštenjem u kojem ističe da Jelena nije deo njihovog izbora i da odluku ne prepoznaju kao legitimnu.
Narod se pobunio na mrežama zbog izbora Jelene Egorove kao predstavnice Srbije. U komentarima se javlja zabuna: iako niko ne osporava njenu lepotu, većina smatra da naša predstavnica treba da predstavlja "srpsku lepotu", te da Jelena ne ispunjava te parametre.
