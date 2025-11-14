Slušaj vest

Objavljen je prvi nezvanični spisak favoritkinja za titulu Mis Univerzuma 2025, i već sada se jasno nazire nekoliko država koje bi mogle dominirati ovogodišnjim izborom. Na vrhu liste našle su se zemlje koje tradicionalno imaju jake predstavnice i bogatu istoriju uspeha na svetskim takmičenjima lepote.

Najviše iznenađenja izazvalo je treće mesto predstavnice Hrvatske, što se u regionu dočekuje sa velikom pažnjom. Komšijskom timu sa zadovoljstvom čestitamo na ovako visokom plasmanu već u ranoj fazi prognoza.

Jelena Egorova, predstavnica Srbije na Mis Univerzuma 2025 Foto: Screenshot YT

Top 30 favoritkija za Mis Univerzuma 2025

Filipini – Ma Ahtisa Manalo

Kolumbija – Vanesa Pulgarin

Hrvatska – Laura Gnjatović

Porto Riko – Zašeli Alićea

Tajland – Praveenar Sing

Gvadalupa – Ofeli Mezino

Venecuela – Stefani Abasali

Obala Slonovače – Olivia Jase

Čile – Ina Mol

Indonezija – Senli Liu

Kuba – Lina Luases

Indija – Manika Višvakarma

Kurasao – Kamil Tomas

Vijetnam – Huong Giang Ngujen

Portugal – Kamila Vitorino

Trinidad i Tobago – Latifa Moris

Meksiko – Fatima Boš

Turks i Kajkos – Berenis Dikenson

Brazil – Gabrijela Laserda

Šri Lanka – Lihasha Vajt

Nigerija – Bazil Onjinječi

Bolivija – Jesika Hauzerman

Kambodža – Nearisočeta Taj

Laos – Latana Munvilaj

Švedska – Danijela Lundkvist

Finska – Sara Džafce

Bangladeš – Tangija Metila

Francuska – Ev Žil

Gvatemala – Rašel Pas

Boner – Nikol Peiliker

A gde je Srbija?

Predstavnica Srbije, Mongolka Jelena Egorova, zasad se nije našla u top 30 favorita prema ovom nezvaničnom spisku. Iako uvid u širi izbor i konačne liste još nije dostupan, trenutni rezultati ne idu u korist našem timu.

Ipak, ovi spiskovi se menjaju iz dana u dan, a veliki broj takmičarki dobija na popularnosti tek nakon preliminarnih aktivnosti, intervjua i nacionalnih prezentacija.

Sezona je tek počela, a prostora za pomak itekako ima.

Mongolka Jelena Egorova, predstavnica Srbije na Mis Univerzuma 2025 Foto: Screenshot YT, Instagram/msjelenae, Printscreen/ Instagram/ msjelenae

Jelena (Elena) Egorova, koja je ranije predstavljala Mongoliju na takmičenju "Miss Grand International", sada nosi lentu Srbije na jednom od najprestižnijih izbora lepote. Odluka je izazvala burne reakcije u Srbiji, a organizacija koja decenijama stoji iza izbora Mis Srbije takođe je reagovala saopštenjem u kojem ističe da Jelena nije deo njihovog izbora i da odluku ne prepoznaju kao legitimnu.

Narod se pobunio na mrežama zbog izbora Jelene Egorove kao predstavnice Srbije. U komentarima se javlja zabuna: iako niko ne osporava njenu lepotu, većina smatra da naša predstavnica treba da predstavlja "srpsku lepotu", te da Jelena ne ispunjava te parametre.

(Kurir.rs/ Ona)

