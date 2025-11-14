Slušaj vest

Šakira je bila sinoć glavna zvezda na svetskoj premijeri filma „Zootopia 2“ u Holivudu, a posebnu pažnju privukla je dolaskom u pratnji svojih sinova, 12-godišnjeg Milana i 10-godišnjeg Saše.

Porodica je prošetala crvenim tepihom ispred pozorišta El Kapitan u savršeno usklađenim ljubičastim kombinacijama, oduševivši sve prisutne.

Pogledajte u galeriji kako su Šakira i njeni sinovi izgledali na premijeri:

Šakira sa sinovima na premijeri filma "Zootopia 2" Foto: Starbuck/AFF-USA.COM / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Starbuck/AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia, Apu GOMES / AFP / Profimedia

Slavna 48-godišnja pevačica u novom animiranom nastavku ponovo pozajmljuje glas popularnom liku Gazeli. Za ovu posebnu priliku, Šakira, Milan i Saša nosili su odeću s potpisom dizajnerke Stele Mekartni.

Klikom na link pogledajte kako izgleda nova devojka Šakirinog bivšeg muža.

Nova pesma za film

Osim što se vratila svojoj ulozi, Šakira je za film snimila i novu originalnu pesmu pod nazivom „Zoo“. Upravo je objavljen i muzički spot koji prati pesmu.

Novi nastavak popularnog filma, „Zootopia 2“, u bioskope širom sveta stiže 26. novembra.

Ne propustitePop kulturaSevnule obline u metalik kupaćem kostimu sa resama: Ljudi ne mogu da skinu pogled sa Šakirinog tela
Šakira
Pop kulturaPogledajte kako izgleda stan čuvene pevačice: Kupa se u milionima, a unutra ništa posebno (VIDEO)
Šakira profimedia-0962830049.jpg
Pop kulturaŠakira dala otkaz svojoj plesačici? Natalija napravila tri neoprostive greške, ceo svet bruji o njoj!
Screenshot 2025-05-05 094418.png
Pop kulturaŠakirin bivši više ne krije novu devojku: Žerar Pike objavio romantičnu sliku sa izabranicom, fanovi oduševljeni (FOTO)
klara-cija-marti-zerar-pike-profimedia0754496884.jpg

Bonus video:

ESPRESO TIKTOK: Pike u sukobu sa iznerviranim fanovima Šakire Izvor: Espreso