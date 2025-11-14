Šakira sa sinovima na premijeri filma Zootopia 2

Šakira je bila sinoć glavna zvezda na svetskoj premijeri filma „Zootopia 2“ u Holivudu, a posebnu pažnju privukla je dolaskom u pratnji svojih sinova, 12-godišnjeg Milana i 10-godišnjeg Saše.

Porodica je prošetala crvenim tepihom ispred pozorišta El Kapitan u savršeno usklađenim ljubičastim kombinacijama, oduševivši sve prisutne.

Pogledajte u galeriji kako su Šakira i njeni sinovi izgledali na premijeri:

Slavna 48-godišnja pevačica u novom animiranom nastavku ponovo pozajmljuje glas popularnom liku Gazeli. Za ovu posebnu priliku, Šakira, Milan i Saša nosili su odeću s potpisom dizajnerke Stele Mekartni.

Nova pesma za film

Osim što se vratila svojoj ulozi, Šakira je za film snimila i novu originalnu pesmu pod nazivom „Zoo“. Upravo je objavljen i muzički spot koji prati pesmu.

Novi nastavak popularnog filma, „Zootopia 2“, u bioskope širom sveta stiže 26. novembra.

