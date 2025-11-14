Slušaj vest

Serija "Kasandra" osvojila je srce gledalaca u Srbiji u kojoj je premijerno prikazivana 1997. godine. Koraima Tores (Kasandra) i Enri Soto (Randu) tada su privlačili veliku pažnju, a euforija zbog serije trajala je godinama, pa čak i deceniju.

Međutim, malo ko zna da je glumačku postavu ove telenovele činio i jedan glumac koji je naše gore list.

Aleksandar Milić u seriji Kasandra Foto: Printscreen/Youtube

Ko je Aleksandar Milić

Svi koji su pažljivo gledali Kasandru pre skoro 30 godina, znaju da izvesni Aleksandar Milić tumači ulogu sluge Matijasa Osorija. Aleksandar Milić je bio venecuelanski glumac sa jugoslovenskim korenima. Smatrali su ga jednim od najtalentovanijih glumaca tamošnjih pozorišta.

Aleksandar Milić čije puno ime je Aleksandar Milić Pijankovsk i rođen je 13. aprila 1947. godine u Jugoslaviji, tačnije u Prištini. Došao je u Venecuelu sa roditeljima kao dete. Njegov talenat je brzo došao do izražaja, završio je glumačku akademiju, te se proslavio u teatru, a i ulogama u venecuelanskim serijama i filmovima.

Aleksandar Milić u seriji Kasandra Foto: Printscreen

Studirao je glumu u klasi najpoznatijih venecuelanskih umetnika, a profesionalno se bavio glumom od 1970. godine. U toj državi se proslavio pre svega kao pozorišni glumac, a tumačio je uloge kako domaćih tako i klasičnih pisaca. Iako je na našim prostorima poznat pre svega po ulozi u Kasandri, Aleksandar Milić je tumačio i Šekspira i Homera. Glumom je počeo da se bavi 1970. godine, a najznačajnije uloge imao je u ostvarenjima „Džeriko“, „Crna reka“ i „Karibi“.

Preminuo je iznenada 5. marta 1995. godine. Uzrok smrti bio je srčani udar. Aleksandar je tada imao 48 godina.

Bonus video: Sulejman Veličanstveni na Kurir televiziji