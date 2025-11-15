Slušaj vest

Američki modni dizajner i reditelj Tom Ford priprema svoj novi film, u kom će svoj glumački debi imati pevačica Adel, prenosi Deadline. Jedan od najpoznatijih svetskih dizajnera radi na adaptaciji romana "Cry to Heaven", spisateljice En Rajs.

Osim Adel će u filmu glumiti Nikolas Hoult, Aron Tejlor Džonson, Kiran Hajnds, Tandivej Njuton, Kolin Firt, Mark Strong, Hanter Šafer, Deril Makormak, Džordž Makej, Pol Betani, te Oven Kuper, 15-godišnji glumac koji se proslavio ulogom u hit seriji "Adolescence" i najmlađi dobitnik Emija.

Adel će glumiti u novom filmu Toma Forda Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Priča filma prati dva neobična saradnika koji pokušavaju da uspeju u svetu opere – venecijanskog plemića i maestra iz Kalabrije. Ovaj film će biti Fordov treći film nakon adaptacije romana "A Single Man" Kristofera Išervuda, za koji je bio nominovan za Oskara, te trilera "Nocturnal Animals".

"Cry to Heaven" je ove godine u fazi pretprodukcije u Londonu i Rimu, a snimanje će započeti u januaru. Planirani datum izlaska je krajem 2026. godine.

Tom Ford Foto: Printscreen/Youtube/Netflix

Inače, Tom Ford je najpoznatiji po svom istoimenom brendu, ali je pre dve godine rekao da je više zainteresovan za filmove nego za modu. "Voleo sam da snimam dva filma koja sam napravio. Tada sam se najviše zabavio u celom životu. Imam 62 godine. Nadam se da ću ostati donekle sabran do 82. godine. Tako da želim da sledećih 20 godina svog života posvetim snimanju filmova. A vreme curi. Bilo je vreme da se oprostim od mode. Moda je igra za mlađe", rekao je on u intervjuu za GQ.

Tom Ford Foto: Profimedia

Baš kao i Tom, Adel je prošle godine najavila da će uzeti dužu pauzu od muzike, a nešto kasnije su se pojavila šuškanja da planira da promeni karijeru i posveti se glumi.

"Nećete me videti jako, jako dugo. Držaću vas u srcu sve to vreme dok me neće biti i maštatu o ovim nastupima i svim koje sam imala u poslednje tri godine. Bilo je neverovatno, ali treba mi odmor. Poslednjih sedam godina gradim novi život za sebe i sada želim u njemu da živim", rekla je ona na jednom od svojih poslednjih nastupa.

Adel Foto: Profimedia

Izvori su nakon njene izjave rekli da već duže vreme ide na intenzivne časove glume, kao i da je od svog tima zatražila da razglase po velikim filmskim studijima da se sprema za promenu karijere.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

