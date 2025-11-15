Slušaj vest

Hilarija Boldvin otvoreno je progovorila o važnosti bračnog savetovanja, priznavši da je sa suprugom Alekom Boldvinom potražila stručnu pomoć kako bi se lakše nosili s velikom razlikom u godinama. Supruga 67-godišnjeg glumca, 41-godišnja instruktorka joge, otkrila je u podckstu "Uncut and Uncensored" da njihova razlika od 26 godina ponekad zahteva intervenciju psihoterapeuta.

"On ima 26 godina više iskustva"

"Ne verujem da su godine samo broj, barem u našoj situaciji", rekla je Hilarija. "Postoje određene stvari kada moram da ga pogledam i kažem: 'On ima 26 godina više iskustva'." Objasnila je kako to ponekad može biti prednost, ali da s druge strane "to znači da nam je potrebna terapija".

Foto: MPI04 / Capital pictures / Profimedia

Par je u junu 2024. proslavio 12. godišnjicu braka, samo nekoliko dana pre nego što je Aleku trebalo da počne suđenje za ubistvo iz nehata zbog pucnjave na setu filma "Rust" 2021. godine, u kojoj je tragično stradala snimateljka Halina Hačins. Slučaj protiv glumca na kraju je odbačen u julu prošle godine nakon što je sudija presudio da je tužilaštvo skrivalo dokaze od odbrane.

Brojni izazovi kao supruga slavnog glumca

Hilarija je ranije ove godine za Fox News otkrila da joj život supruge slavnog glumca donosi brojne izazove. "Upoznavanje Aleka kada sam imala 27 godina i ulazak u svet za koji uopše nisam bila spremna", prisetila se Hilarija trenutka kada je gurnuta pod svetla reflektora.

Foto: Andrew H. Walker / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Kada delim takvu vrstu emocija, nikada ne želim da to znači da nisam zahvalna i da ne razumem neverovatnu privilegiju i divne stvari koje imam. Ali teško je", izjavila je. "A to je kada sam sama u svojoj sobi i plačem. Znate na šta mislim? Mnogo toga je teško jer dobijate mnogo različitih mišljenja. I ja ih prihvatam jer mi je stalo."

Skandal i kritike

Hilarija je priznala i da se nikada nije navikla na kritike, naročito nakon skandala oko njenog porekla koji je izbio pre pet godina. Podsetimo, majka sedmoro dece, rođena kao Hilari Lin Hejvord-Tomas u Bostonu, bila je optužena da je lažirala svoje španske korene.

Foto: JosiahW / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Tvrdila je da je rođena na Majorci i preselila se u SAD s 19 godina, ali korisnici društvenih mreža otkrili su da je rođena i odrasla u Sjedinjenim Državama."Nikada se ne navikneš na to da su ljudi zli. Ali duboko udahneš, i mislim da naučiš da se distanciraš od toga."

Par zajedno ima sedmoro dece: Karmen Gabrijelu, Rafaela Tomasa, Leonarda Anhela Čarlsa, Romea Alehandra Dejvida, Eduarda Pao Lukasa, Maríju Lusíju Viktoriju i trogodišnju Ilariju Katalinu Irenu. Alek iz prethodnog braka s Kim Bejsindžer ima i ćerku Ajreland.

(Kurir.rs/ Index.hr)

